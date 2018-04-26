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    Світоліна грає з Вондроушовою в 1/8 фіналу турніру WTA у Штутгарті (онлайн-трансляція)

    Перша ракетка України розпочинає свій шлях на турнірі з другого раунду
    У п'ятницю, 26 квітня, Еліна Світоліна проводить свій перший матч на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Штутгарті. Перша ракетка України розпочинає свій шлях на турнірі з другого раунду, де зустрічається з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою. Зазначимо, що Вондроушова вдруге в сезоні зустрічається з Еліною
    • 26 Квiтня, 17:58
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Перша ракетка України розпочинає свій шлях на турнірі з другого раунду

    У п'ятницю, 26 квітня, Еліна Світоліна проводить свій перший матч на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Штутгарті.

    Перша ракетка України розпочинає свій шлях на турнірі з другого раунду, де зустрічається з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою.

    Зазначимо, що Вондроушова вдруге в сезоні зустрічається з Еліною Світоліною після поразки у другому колі турніру серії Premier 5 в Досі.

    Як відомо, 15-річна українка Марта Костюк у другому колі програла представниці Франції Каролін Гарсії.

    теніс Еліна Світоліна
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