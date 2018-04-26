Світоліна грає з Вондроушовою в 1/8 фіналу турніру WTA у Штутгарті (онлайн-трансляція)

Перша ракетка України розпочинає свій шлях на турнірі з другого раунду

У п'ятницю, 26 квітня, Еліна Світоліна проводить свій перший матч на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Штутгарті. Перша ракетка України розпочинає свій шлях на турнірі з другого раунду, де зустрічається з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою. Зазначимо, що Вондроушова вдруге в сезоні зустрічається з Еліною