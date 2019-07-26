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    У Гонконзі вболівальники на матчі «Ман Сіті» влаштували антиурядову акцію

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    У Гонконзі вболівальники на матчі «Ман Сіті» влаштували антиурядову акцію

    Зустріч відбулася на стадіоні «Гонконг-Со-Кон-Па» і завершилася з рахунком 6:1 на користь англійської команди

    У Гонконзі під час матчу між «Манчестер Сіті» і місцевим клубом «Кітчі» вболівальники влаштували антиурядову акцію. Фанати скандували гасла, співали пісні і демонстрували антиурядові банери. Серед гасел були присутні «Ні екстрадиції в Китай» і «Гонконг - це не Китай».

    Зокрема, вболівальники на 21-й хвилині гри почали співати пісню «Ви чуєте, як співають люди?» З мюзиклу «Les Miserables», виступаючи за свободу Гонконгу.

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    Зустріч відбулася на стадіоні «Гонконг-Со-Кон-Па» і завершилася з рахунком 6:1 на користь англійської команди. Голами у складі команди Хосепа Гвардіоли відзначилися нападник Набіль Туайзі, а також півзахисники Давид Сільва, Рахім Стерлінг, Айкер Посо Ла Роза і Лерой Зане, який записав на свій рахунок два забиті м'ячі.

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