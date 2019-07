У Гонконзі вболівальники на матчі «Ман Сіті» влаштували антиурядову акцію

Зустріч відбулася на стадіоні «Гонконг-Со-Кон-Па» і завершилася з рахунком 6:1 на користь англійської команди

У Гонконзі під час матчу між «Манчестер Сіті» і місцевим клубом «Кітчі» вболівальники влаштували антиурядову акцію. Фанати скандували гасла, співали пісні і демонстрували антиурядові банери. Серед гасел були присутні «Ні екстрадиції в Китай» і «Гонконг - це не Китай».

Зокрема, вболівальники на 21-й хвилині гри почали співати пісню «Ви чуєте, як співають люди?» З мюзиклу «Les Miserables», виступаючи за свободу Гонконгу.

#HongKong #AntiELAB protesters & #football fans sing Do You Heat the People Sing? & chant “Free #HK” as local side Kitchee host @premierleague champions @ManCity in a friendly at the Hong Kong Stadium. City won 6-1. pic.twitter.com/isVOZZizVX