У Греції футбольний матч було скасовано через поведінку фанатів (відео)
- Сьогодні, 19:45
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Фото twitter.com/fernandokallas
Перед матчем ПАОК - «Олімпіакос» були заворушення
Матч 23 туру чемпіонату Греції ПАОК - «Олімпіакос» було скасовано через напад на тренера гостей Оскара Гарсію.
Один з фанатів господарів влучив у голову 44-річного фахівця рулоном туалетного паперу та розбив йому губу.
Головний арбітр матчу був змушений відкласти початок гри, а потім, через дві з половиною години, і зовсім скасувати зустріч.
Повідомляється, що після скасування матчу велика група уболівальників ПАОКа намагалася прорватися у роздягальню «Олімпіакоса» та стала закидати пляшками поліцейських.
Поліція застосувала світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Нагадаємо, фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії – убитий поліцейський.
Джерело: sport.ua