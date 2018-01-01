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    У Греції футбольний матч було скасовано через поведінку фанатів (відео)

    Перед матчем ПАОК - «Олімпіакос» були заворушення
    Матч 23 туру чемпіонату Греції ПАОК - «Олімпіакос» було скасовано через напад на тренера гостей Оскара Гарсію. Один з фанатів господарів влучив у голову 44-річного фахівця рулоном туалетного паперу та розбив йому губу. Головний арбітр матчу був змушений відкласти початок гри, а потім, через дві з половиною години, і зовсім скасувати
    • Сьогодні, 19:45
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    Фото twitter.com/fernandokallas
    Фото twitter.com/fernandokallas

    Перед матчем ПАОК - «Олімпіакос» були заворушення

    Матч 23 туру чемпіонату Греції ПАОК - «Олімпіакос» було скасовано через напад на тренера гостей Оскара Гарсію.

    Один з фанатів господарів влучив у голову 44-річного фахівця рулоном туалетного паперу та розбив йому губу.

    Головний арбітр матчу був змушений відкласти початок гри, а потім, через дві з половиною години, і зовсім скасувати зустріч.

    Повідомляється, що після скасування матчу велика група уболівальників ПАОКа намагалася прорватися у роздягальню «Олімпіакоса» та стала закидати пляшками поліцейських.

    Поліція застосувала світлошумові гранати та сльозогінний газ.

    Нагадаємо, фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії – убитий поліцейський.

    Джерело: sport.ua

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