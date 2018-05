УЄФА вирішив не карати капітана «Реала» за удар в обличчя голкіперу «Ліверпуля» (відео)

Рамос до цього епізоду встиг нанести травму Мохамеду Салаху, який не зміг продовжити матч.

УЄФА прийняв рішення не застосовувати санкцій до капітана «Реала» Серхіо Рамоса за нахабну гру під час фіналу Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля».

Захисник «вершкових» на 48-й хвилині матчу побіг у штрафний майданчик «Ліверпуля» та ліктем вдарив у обличчя Лорісу Каріусу.

Арбітр цей епізод не побачив.

УЄФА розглянув момент та вирішив не відкривати справу проти Рамоса, інформує AP.

Нагадаємо, Серхіо до цього епізоду встиг нанести травму Мохамеду Салаху, який не зміг продовжити матч.

Sergio Ramos elbowing Karius in the head (2 minutes before Karius made his 1st mistake)pic.twitter.com/EspA1viEf3