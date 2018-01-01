Українець Лунін здивував прекрасною технікою як у Ноєра (відео)
- Сьогодні, 12:35
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Андрій Лунін. Фото: campeones.ua
Український воротар показав, як проводить свою відпустку
Голкіпер Зорі Андрій Лунін показав, як проводить свою відпустку.
18-річний воротар продемонстрував свої технічні навички у поводженні з м'ячем та поділився відео в Instagram.
Зазначимо, що такий фрістайл викликав веселу реакцію у підписників Луніна.
«Скажи Вернидубу, що у нього в команді новий нападник», – написав один із читачів. А інший підписник залишив такий коментар: «Це точно воротар?!».
Джерело: Футбол 24