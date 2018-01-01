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    Українець Лунін здивував прекрасною технікою як у Ноєра (відео)

    Український воротар показав, як проводить свою відпустку
    Голкіпер Зорі Андрій Лунін показав, як проводить свою відпустку. 18-річний воротар продемонстрував свої технічні навички у поводженні з м'ячем та поділився відео в Instagram. Зазначимо, що такий фрістайл викликав веселу реакцію у підписників Луніна. «Скажи Вернидубу, що у нього в команді новий нападник», – написав один із
    • Сьогодні, 12:35
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    Андрій Лунін. Фото:&nbsp;campeones.ua
    Андрій Лунін. Фото: campeones.ua

    Український воротар показав, як проводить свою відпустку

    Голкіпер Зорі Андрій Лунін показав, як проводить свою відпустку.

    18-річний воротар продемонстрував свої технічні навички у поводженні з м'ячем та поділився відео в Instagram.

    Зазначимо, що такий фрістайл викликав веселу реакцію у підписників Луніна.

    «Скажи Вернидубу, що у нього в команді новий нападник», – написав один із читачів. А інший підписник залишив такий коментар: «Це точно воротар?!».

    Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_12)

    Джерело: Футбол 24

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