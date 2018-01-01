Українець Лунін здивував прекрасною технікою як у Ноєра (відео)

Український воротар показав, як проводить свою відпустку

Голкіпер Зорі Андрій Лунін показав, як проводить свою відпустку. 18-річний воротар продемонстрував свої технічні навички у поводженні з м'ячем та поділився відео в Instagram. Зазначимо, що такий фрістайл викликав веселу реакцію у підписників Луніна. «Скажи Вернидубу, що у нього в команді новий нападник», – написав один із