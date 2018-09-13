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    Український футболіст «Манчестер Сіті» забив феноменальний гол з нульового кута

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    Фото з Instagram Олександра Зінченка - Український футболіст «Манчестер Сіті» забив феноменальний гол з нульового кута
    Фото з Instagram Олександра Зінченка

    Олександр Зінченко продемонстрував свою техніку

    Футболіст національної збірної України з футболу Олександр Зінченко показав свою техніку на одному з тренувань свого клубу «Манчестер Сіті».

    Гравець підійшов з двома м’ячами до кута поля, звідки подають кутові удари.

    Один з м’ячів Зінченко відкинув, а от другий надіслав з нульового кута точно у сітку воріт.

    Зазначимо, що вдарив Олександр з лівого кута поля та з лівої ноги, що додало ефектності точній спробі українця.

    Після удару Зінченко гучно викрикнув, порадівши голу:

    Раніше Олександр Зінченко розповів, як йому вдалося забити переможний гол у матчі з Чехією.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
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