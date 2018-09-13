Український футболіст «Манчестер Сіті» забив феноменальний гол з нульового кута



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Фото з Instagram Олександра Зінченка

Олександр Зінченко продемонстрував свою техніку

Футболіст національної збірної України з футболу Олександр Зінченко показав свою техніку на одному з тренувань свого клубу «Манчестер Сіті».

Гравець підійшов з двома м’ячами до кута поля, звідки подають кутові удари.

Один з м’ячів Зінченко відкинув, а от другий надіслав з нульового кута точно у сітку воріт.

Зазначимо, що вдарив Олександр з лівого кута поля та з лівої ноги, що додало ефектності точній спробі українця.

Після удару Зінченко гучно викрикнув, порадівши голу:

Раніше Олександр Зінченко розповів, як йому вдалося забити переможний гол у матчі з Чехією.