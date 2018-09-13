Український футболіст «Манчестер Сіті» забив феноменальний гол з нульового кута
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Фото з Instagram Олександра Зінченка
Олександр Зінченко продемонстрував свою техніку
Футболіст національної збірної України з футболу Олександр Зінченко показав свою техніку на одному з тренувань свого клубу «Манчестер Сіті».
Гравець підійшов з двома м’ячами до кута поля, звідки подають кутові удари.
Один з м’ячів Зінченко відкинув, а от другий надіслав з нульового кута точно у сітку воріт.
Зазначимо, що вдарив Олександр з лівого кута поля та з лівої ноги, що додало ефектності точній спробі українця.
Після удару Зінченко гучно викрикнув, порадівши голу:
Раніше Олександр Зінченко розповів, як йому вдалося забити переможний гол у матчі з Чехією.