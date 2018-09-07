Зінченко розповів, як йому вдалося забити переможний гол у матчі з Чехією



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Олександр Зінченко. Фото Павла Кубанова

Андрій Шевченко просив Олександра грати більше на атаку

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував свій вдалий вихід на заміну у матчі Ліги націй з Чехією.

На думку гравця, команда могла раніше забити переможний м'яч, щоб не відтягувати це питання до останніх хвилин, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Головне те, що ми добилися перемоги. Ми могли забити набагато більше, ніж два м'ячі. Про що просив Шевченко під час виходу на заміну? Установка була одна: грати більше на атаку. Грати так, щоб команда досягла позитивного результату. На щастя, все вийшло», - сказав він.

«Гол? Опинився у потрібний час у потрібному місці. Циганков зробив передачу до штрафного, воротар не розібрався із захисниками, і мені залишалося поставити крапку», - додав Зінченко.

Футболіст зауважив, що у роздягальні його привітали з голом, але це перемога всієї команди.

«Проти Словаччини грати доведеться без уболівальників, і це важко. Це наш 12-й гравець, якого буде не вистачати. Але доведеться змиритися. У нас вже є досвід таких матчів. Грали з порожніми трибунами з Ісландією. Сподіваюся, на цей раз ми впораємося», - продовжив він.

«Дякую нашим уболівальникам, тому що було таке відчуття, що ми граємо не у Чехії, а в Україні. Ми добре вивчили чехів, створили багато моментів, але треба працювати над реалізацією, щоб не доводити розв'язку до останніх хвилин», - підсумував Зінченко.

Нагадаємо, Маліновський зазначив, що у матчі з Чехією команда була винагороджена за наполегливість.