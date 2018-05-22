Віктор Постол вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником (відео)

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Віктор Постол

Український боксер спеціально прилетів у Шотландію

Екс-чемпіон світу за версією WBC у суперлегкій вазі (до 63,5 кг) Віктор Постол (29-1, 12 КО) з України, який через місяць вийде на арену SSE Hydro у Глазго (Шотландія) битися з місцевим проспектом Джошем Тейлором ( 12-0, 11 КО), вперше побачився з противником «вживу».

Заради цього уродженець Київської області прибув у місто, де відбудеться зустріч, і взяв участь у тамтешній прес-конференції.

Як передає vringe.com, як обидва виглядають поруч, можна побачити на цьому короткому відео:

Допис, поширений Viktor Postol "Iceman" (@icemanpostol) 21 Тра 2018 р. о 3:29 PDT

Нагадаємо, екс-чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) українець Віктор Постол побореться за статус офіційного претендента на цей титул.