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    Віктор Постол вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником (відео)

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    Віктор Постол - Віктор Постол вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником (відео)
    Віктор Постол

    Український боксер спеціально прилетів у Шотландію

    Екс-чемпіон світу за версією WBC у суперлегкій вазі (до 63,5 кг) Віктор Постол (29-1, 12 КО) з України, який через місяць вийде на арену SSE Hydro у Глазго (Шотландія) битися з місцевим проспектом Джошем Тейлором ( 12-0, 11 КО), вперше побачився з противником «вживу».

    Заради цього уродженець Київської області прибув у місто, де відбудеться зустріч, і взяв участь у тамтешній прес-конференції.

    Як передає vringe.com, як обидва виглядають поруч, можна побачити на цьому короткому відео:

    Нагадаємо, екс-чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) українець Віктор Постол побореться за статус офіційного претендента на цей титул.

    бокс Віктор Постол Шотландія
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