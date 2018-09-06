Воротар бразильського клубу забив красивий гол зі штрафного (відео)



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Еверсон

У світі не так багато голкіперів, які наважуються пробивати штрафні удару

Голкіпер клубу «Сеара» Еверсон вразив ворота команди «Корінтіанс» зі штрафного у матчі 23-го туру чемпіонату Бразилії.

У середині першого тайму футболісти «Сеари» заробили право на штрафний удар перед карним майданчиком суперників.

До м'яча підійшов Еверсон і виконав точний удар у «дев'ятку» воріт «Корінтіансу».

Автогол Авелара на 56-й хвилині поліпшив становище господарів.

Гості відповіли лише у другому таймі – на 72-й хвилині відзначився Рожер Да Сілва. Але на більше їх не вистачило.

Підсумковий рахунок – 2:1 на користь «Сеари».

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