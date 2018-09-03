Всі голи сьомого туру чемпіонату України в першій лізі (відео)



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Деякі голи – як, наприклад, у Сумах, чи в Луцьку, заслуговують особливої уваги

В минулий вік-енд відбулися матчі сьомого туру чемпіонату України в першій лізі.

В цих поединках було забито 21 гол, що є середнім показником з початку сезону, інформує прес-служба Професіональної футбольної ліги.

Але деякі голи – як, наприклад, у Сумах, чи в Луцьку, заслуговують особливої уваги.

Пропонуємо переглянути всі голи сьомого туру та насолодитися видовищними моментами гри команд першої ліги.

Як відомо, найкращим гравцем сьомого туру Прем'єр-ліги було визнано нападника «Карпат».