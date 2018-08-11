Як ФК «Львів» втримав нічию у меншості у матчі з «Олімпіком» (відео)
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Розсилка
Гра у Києві завершилася з рахунком 1:1
Донецький «Олімпік» та ФК «Львів» розійшлися миром у стартовому матчі четвертого туру Прем’єр-ліги.
«Олімпійці» мали чудовий шанс виграти зустріч, але так і не змогли реалізувати на одного гравця більше.
У меншості «Львів» відкрив рахунок у середині другого тайму. Проте донеччани відігралися наприкінці зустрічі.
До Вашої уваги огляд матчу:
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