Україна – легка здобич. Французькі та португальські ЗМІ про матчі «Маріуполя» та «Зорі» у Лізі Європи

Португальці не сумніваються у підсумковому успіху «Браги», а французькі взагалі зверхньо поставилися до «Маріуполя»

У межах другого за престижністю європейського клубного турніру – Ліги Європи – в Одесі та Запоріжжі відбулися важливі для українських вболівальників матчі. «Маріуполь» не зумів порадувати вболівальників результатом у матчі з французьким «Бордо» – поразка 1:3. Луганська «Зоря» зіграла унічию з португальською «Брагою» – 1:1.

«Главком» «пройшовся» по ЗМІ Франції та Португалії, щоб зрозуміти про матчі, які відбулися напередодні, та настрої журналістів більше.

Лейтмотив коментарів португальських ЗМІ до матчу на стадіоні «Славутич Арені» зводиться до того, що місцева преса впевнена у підсумковому успіху свого клубу. Проте належне команді Юрія Вернидуба журналісти також віддаюсь, і немовби підсвідомо повідомляють своєму читачеві – українців варто остерігатися…

Ресурс ЗМІ під назвою O Jogo акцентує увагу на тому, що португальський клуб грав перший офіційний матч сезону, а також вказує на важливість забитого в Україні голу.

«…«Зоря» – колектив, який вміє діяти на хорошій швидкості, а також агресивна команда. «Брага» була вимушена грати в різному темпі, адже це була перша гра нашої команди в сезоні-2018/19. Однак, навіть зважаючи на цей факт, португальський колектив мав більшу кількість нагод забити. Один гол провести все ж вдалося – завдяки удару Орти «Брага» має виїзний м’яч, і це добрий результат зусиль. Виступ «архієпископів» можна вважати таким, який був вдалим, а мету – досягнутою. Тепер у домашній грі перед своєю аудиторією «Брага» зобов’язана дотиснути «Зорю» й вийти у наступний раунд змагань…»

Мабуть, найбільш відоме португальське видання у царині спортивних ЗМІ, щоденна газета A Bola, вважає, що «Брага» в Запоріжжі мала брати більше, ніж один забитий м’яч та нічия.

«…«Брага» могла відзначитися у воротах суперника не одним забитим м’ячем, проте футбол часто не виправдовує наші сподівання. «Архієпископи» продемонстрували силу, показали гарну гру, в матчі проти дуже непростого суперника. «Зоря» намагалася досягти успіху біля воріт опонента як за рахунок довгих, так і використовуючи короткі передачі. Нам має бути прикро, що наша команда так швидко пропустила удар у відповідь після забитого м’яча... Однак варто враховувати головне, а це результат. Гольова нічия, досягнута на полі суперника, – чудовий результат, який дозволяє стверджувати, що в другому матчі все залишається в ногах футболістів «Браги»...»

Французькі ЗМІ оригінальністю не здивували, й очікувано до «Маріуполя» й футбольної України поставилися зверхньо.

Регіональне видання Sud Ouest пише про те, що французький клуб швидко зміг врахувати ті хиби, яких припустився у матчах попереднього раунду змагання, а також вказує на те, що гостям дуже допоміг голкіпер «Маріуполя».

«…Це дуже добре, що футболісти «Бордо» швидко вчаться на своїх помилках. Не варто сумніватися, що українська сторона передивлялася не вельми вдалий матч нашої команди в Вентспілсі. Важливо, що в Одесі перед українським клубом постала зовсім інша команда. Французький колектив не злякався й після голу дуже наполегливого й старанного Мишньова, причому цей гравець невдовзі міг навіть і подвоїти перевагу «Маріуполя». Через 20 хвилин підопічні Густаво Поєта змогли намацати слабкі місця в обороні українського клубу. Спочатку гостям допоміг тонкий розрізний пас, а пізніше не вельми продиктовані обставинами дії голкіпера Худжамова дозволили Гаетану Ляборду забити двічі… Взяття воріт авторства Чуамені було вже таким, яке просто «добило» господарів. Українську місію виконано успішно, це була легка здобич…»

Автори одного з найвідоміших на теренах Старого Світу ЗМІ, а мова про L’Equipe, були більш лаконічними. Журналісти вказали на окремі заслуги гравців «Бордо» та не забули сказати про газон стадіону в Одесі.

«…Перший поєдинок попереднього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти латвійського «Вентспілса» склався для «Бордо» дуже важко. Але в крайній четвер наша команда проявила себе значно краще на доволі посередньому газоні в Одесі. Підопічні Густаво Поєта підкорили відмінний результат, який має означати тільки те, що «Бордо» буде грати у плей-офф Ліги Європи. Потрібно лишень з максимальною відповідальністю поставитися до виконання своїх обов’язків у матчі-відповіді у Франції…»

Максим Салівон, для «Главкома»