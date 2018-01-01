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    Як сильний вітер заважає організаторам Олімпіади у Кореї та зносить людей (відео)

    Вітер зносить окремі конструкції, а людям радять не виходити на вулицю
    Сильний вітер, що піднявся у Пхьончхані, заважає організаторам Олімпіади 2018 року. Через ураган постраждав один зі співробітників олімпійського парку. Як повідомляє BBC, він отримав травму. Організатори Олімпіади попереджають уболівальників про небезпеку, пов'язану з посиленням вітру у регіоні. Їм радять не залишатися на вулиці. Ураган на
    • Сьогодні, 18:31
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    <p>Фото &laquo;СЭ&raquo;</p>

    Фото «СЭ»

    Вітер зносить окремі конструкції, а людям радять не виходити на вулицю

    Сильний вітер, що піднявся у Пхьончхані, заважає організаторам Олімпіади 2018 року.

    Через ураган постраждав один зі співробітників олімпійського парку. Як повідомляє BBC, він отримав травму.

    Організатори Олімпіади попереджають уболівальників про небезпеку, пов'язану з посиленням вітру у регіоні. Їм радять не залишатися на вулиці.

    Вітер розгромив пункти допуску глядачів в олімпійському парку. Поривами зносяться окремі легкі конструкції. Волонтери змушені десятками тримати намети, щоб їх не віднесло вітром.

    Один з корейців ледве втримав коляску з дитиною, яку ледь не віднесло сильним поривом вітру.

    «У зв'язку із сильним вітром небезпечно залишатися на вулиці. Будь ласка, зайдіть усередину об'єктів або ресторанів», - таке оголошення по гучномовцю було зроблено для вболівальників.

    Журналістам рекомендовано покинути наметові прес-центри – їх може знести вітром.

    Також через негоду було відкладено початок ряду змагань, зокрема і гонку з біатлону серед жінок.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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