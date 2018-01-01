Як сильний вітер заважає організаторам Олімпіади у Кореї та зносить людей (відео)
- Сьогодні, 18:31
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Фото «СЭ»
Вітер зносить окремі конструкції, а людям радять не виходити на вулицю
Сильний вітер, що піднявся у Пхьончхані, заважає організаторам Олімпіади 2018 року.
Через ураган постраждав один зі співробітників олімпійського парку. Як повідомляє BBC, він отримав травму.
Організатори Олімпіади попереджають уболівальників про небезпеку, пов'язану з посиленням вітру у регіоні. Їм радять не залишатися на вулиці.
Ураган на Олимпиаде. Здесь видно как людей сносит и они убегают pic.twitter.com/LTG9I7cdZl— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 лютого 2018 р.
Вітер розгромив пункти допуску глядачів в олімпійському парку. Поривами зносяться окремі легкі конструкції. Волонтери змушені десятками тримати намети, щоб їх не віднесло вітром.
Ужас что творится на Олимпиаде в Корее! #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/vMhGKNLN0s— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 лютого 2018 р.
Один з корейців ледве втримав коляску з дитиною, яку ледь не віднесло сильним поривом вітру.
«У зв'язку із сильним вітром небезпечно залишатися на вулиці. Будь ласка, зайдіть усередину об'єктів або ресторанів», - таке оголошення по гучномовцю було зроблено для вболівальників.
Журналістам рекомендовано покинути наметові прес-центри – їх може знести вітром.
Також через негоду було відкладено початок ряду змагань, зокрема і гонку з біатлону серед жінок.
Джерело: Спорт-Экспресс