  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Жіноча індивідуальна гонка Олімпіади перенесена на четвер через погодні умови

    Нагадаємо, Україну представлять Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валя Семеренко
    Жіноча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані 14 лютого не відбудеться через погодні умови. Про це повідомляє прес-служба IBU. «Через сильні пориви вітру жіноча індивідуальна гонка перенесена на 15 лютого. Синоптики прогнозували пориви сильніше 15 метрів в секунду», - сказано в повідомленні. Нагадаємо, Україну
    • Сьогодні, 09:30
    • Розсилка

    Нагадаємо, Україну представлять Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валя Семеренко

    Жіноча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані 14 лютого не відбудеться через погодні умови.

    Про це повідомляє прес-служба IBU.

    «Через сильні пориви вітру жіноча індивідуальна гонка перенесена на 15 лютого. Синоптики прогнозували пориви сильніше 15 метрів в секунду», - сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, Україну представлять Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валя Семеренко.

    Віта Семеренко і Олена Підгрушна пропустять гонку.

    Нагадаємо, Юлія Джима вперше виступить на Олімпіаді-2018.

    До цього Джима пропустила спринт і персьют, а тепер ризикує залишитися і без мас-старту.

    Нагадаємо, що серед українок найкращий результат в спринті і персьюті показала Віта Семеренко, яка пропустить «індівідуалку» заради підготовки до мас-старту та естафетної гонок.

    У спринті Віта фінішувала 14-ю, а в гонці переслідування - 18-ю.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Збірна України лижний спорт Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Ірина Варвинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ