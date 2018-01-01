Жіноча індивідуальна гонка Олімпіади перенесена на четвер через погодні умови

Нагадаємо, Україну представлять Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валя Семеренко

Жіноча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані 14 лютого не відбудеться через погодні умови. Про це повідомляє прес-служба IBU. «Через сильні пориви вітру жіноча індивідуальна гонка перенесена на 15 лютого. Синоптики прогнозували пориви сильніше 15 метрів в секунду», - сказано в повідомленні. Нагадаємо, Україну



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Нагадаємо, Україну представлять Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валя Семеренко

Жіноча індивідуальна гонка на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані 14 лютого не відбудеться через погодні умови.

Про це повідомляє прес-служба IBU.

«Через сильні пориви вітру жіноча індивідуальна гонка перенесена на 15 лютого. Синоптики прогнозували пориви сильніше 15 метрів в секунду», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україну представлять Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валя Семеренко.

Віта Семеренко і Олена Підгрушна пропустять гонку.

Нагадаємо, Юлія Джима вперше виступить на Олімпіаді-2018.

До цього Джима пропустила спринт і персьют, а тепер ризикує залишитися і без мас-старту.

Нагадаємо, що серед українок найкращий результат в спринті і персьюті показала Віта Семеренко, яка пропустить «індівідуалку» заради підготовки до мас-старту та естафетної гонок.

У спринті Віта фінішувала 14-ю, а в гонці переслідування - 18-ю.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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