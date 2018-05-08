Як Світоліна у напруженому матчі поступилася Суарес-Наварро на турнірі в Мадриді (відео)
- Сьогодні, 21:56
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Еліна Світоліна
Це була вже сьома особиста зустріч тенісисток
У вівторок, 8-го травня, у другому колі турніру в Мадриді Еліна Світоліна зустрілася з 25-ю ракеткою світу з Іспанії Карлою Суарес-Наварро.
Українка виграла перший сет з рахунком 6:2, поступаючись 0: 2.
У другому сеті перемогу на тай-брейку здобула іспанка.
У третьому сеті, за рахунку 4:5, Світоліна програла подачу і покинула турнір.
Це була вже сьома особиста зустріч тенісисток.
Суарес-Наварро тепер виграє з рахунком 4:3.