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    Як Світоліна у напруженому матчі поступилася Суарес-Наварро на турнірі в Мадриді (відео)

    Це була вже сьома особиста зустріч тенісисток
    У вівторок, 8-го травня, у другому колі турніру в Мадриді Еліна Світоліна зустрілася з 25-ю ракеткою світу з Іспанії Карлою Суарес-Наварро. Українка виграла перший сет з рахунком 6:2, поступаючись 0: 2. У другому сеті перемогу на тай-брейку здобула іспанка. У третьому сеті, за рахунку 4:5, Світоліна програла подачу і покинула турнір.
    • Сьогодні, 21:56
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Це була вже сьома особиста зустріч тенісисток

    У вівторок, 8-го травня, у другому колі турніру в Мадриді Еліна Світоліна зустрілася з 25-ю ракеткою світу з Іспанії Карлою Суарес-Наварро.

    Українка виграла перший сет з рахунком 6:2, поступаючись 0: 2.

    У другому сеті перемогу на тай-брейку здобула іспанка.

    У третьому сеті, за рахунку 4:5, Світоліна програла подачу і покинула турнір.

    Це була вже сьома особиста зустріч тенісисток.

    Суарес-Наварро тепер виграє з рахунком 4:3.

    теніс Еліна Світоліна
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