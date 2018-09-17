З таким воротарем краще взагалі на матч не виходити: «Бенфіка» забила 28 голів суперницям (відео)



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А воротарка «Понте Фрілас» відіграла зустріч надзвичайно погано

«Бенфіка» розгромила «Понте Фрілас» у матчі чемпіонату Португалії з футболу серед жіночих команд.

Поєдинок завершився із загальним рахунком 28:0.

Гравчині «Бенфіки» легко забивали голи, долаючи захист суперниць у кілька дотиків.

Переважну більшість голів було забито після виходів один на один з воротарем.

Але і це не може виправдати голкіперу «Понте Фрілас», яка майже і не заважала футболісткам супротивника.

Одна з футболісток «Бенфіки» у підсумку відзначилася сім разів, інша – шість.

До Вашої уваги огляд голів:

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