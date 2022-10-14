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Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць

Альона Боженко
glavcom.ua
Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць
Як змінилися ціни на пальне в Україні
фото ілюстративне

 Найбільше подешевшав автогаз

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у вересні 2022 року. Відповідна інформація розміщена на сайті Дежстату.

За даними статистичного відомства, у вересні порівняно із серпнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривень за літр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривень за літр, дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,0% до 26,1 гривень за літр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин – €100 євро за 1тис. літрів; дизель – €100 за 1 тис. літрів; біопаливо – €100 євро за 1 тис. літрів; газ – €52 за 1 тис. літрів. 

 При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.

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Теги: пальне бензин

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