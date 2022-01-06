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    Американці назвали десять автомобілей, які найскладніше продати

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    Найдовше в США продається Kia Rio - Американці назвали десять автомобілей, які найскладніше продати
    Найдовше в США продається Kia Rio
    фото з відкритих джерел

    Експерти із США назвали моделі нових автомобілів, які найдовше стоять в автосалонах

    В США експерти ISeeCars склали рейтинг з 10 машин, які найдовше стоять у автосалонах. У ньому опинилися моделі, які було складно продати на американському ринку за підсумками листопада 2021 року.

    Дослідження показує, що новий автомобіль продається в середньому майже 43 дня. Але є такі, яких дилери не можуть позбутися набагато довше.

    Лідером рейтингу стала Kia Rio. Цю модель дилери не можуть продати в середньому 219 днів. І це незважаючи на те, що це відносно недорогий автомобіль, який в США коштує близько $16,5 тис.

    На другому місці – кросовер Mitsubishi Outlander Sport, продаж якого займає в середньому 207,6 дня за середньою ціною $25,4 тис.

    На третьому місці – Acura TLX. Його продають 196,2 дня. Ціна – $46,5 тис.

    Топ-10 автомобілів, які найдовше продаються в США

    Модель Скільки днів продається Середня ціна, тис. $
    1 Kia Rio 219 16,6
    2 Mitsubishi Outlander Sport 207.6 25,4
    3 Acura TLX 196.2 46,5
    4 Nissan Murano 167.7 39,3
    5 Alfa Romeo Giulia 138 46,2
    6 Mitsubishi Eclipse Cross 132.1 27,9
    7 Mercedes-Benz C-Class 127.1 48,2
    8 Infiniti Q50 123.3 49,8
    9 Nissan Titan 116.3 55,9
    10 Chevrolet Bolt EV 109 35,4

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    Американці назвали десять автомобілей, які найскладніше продати