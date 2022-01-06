Американці назвали десять автомобілей, які найскладніше продати

Експерти із США назвали моделі нових автомобілів, які найдовше стоять в автосалонах

В США експерти ISeeCars склали рейтинг з 10 машин, які найдовше стоять у автосалонах. У ньому опинилися моделі, які було складно продати на американському ринку за підсумками листопада 2021 року.

Дослідження показує, що новий автомобіль продається в середньому майже 43 дня. Але є такі, яких дилери не можуть позбутися набагато довше.

Лідером рейтингу стала Kia Rio. Цю модель дилери не можуть продати в середньому 219 днів. І це незважаючи на те, що це відносно недорогий автомобіль, який в США коштує близько $16,5 тис.

На другому місці – кросовер Mitsubishi Outlander Sport, продаж якого займає в середньому 207,6 дня за середньою ціною $25,4 тис.

На третьому місці – Acura TLX. Його продають 196,2 дня. Ціна – $46,5 тис.

Топ-10 автомобілів, які найдовше продаються в США