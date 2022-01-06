Американці назвали десять автомобілей, які найскладніше продати
Експерти із США назвали моделі нових автомобілів, які найдовше стоять в автосалонах
В США експерти ISeeCars склали рейтинг з 10 машин, які найдовше стоять у автосалонах. У ньому опинилися моделі, які було складно продати на американському ринку за підсумками листопада 2021 року.
Дослідження показує, що новий автомобіль продається в середньому майже 43 дня. Але є такі, яких дилери не можуть позбутися набагато довше.
Лідером рейтингу стала Kia Rio. Цю модель дилери не можуть продати в середньому 219 днів. І це незважаючи на те, що це відносно недорогий автомобіль, який в США коштує близько $16,5 тис.
На другому місці – кросовер Mitsubishi Outlander Sport, продаж якого займає в середньому 207,6 дня за середньою ціною $25,4 тис.
На третьому місці – Acura TLX. Його продають 196,2 дня. Ціна – $46,5 тис.
Топ-10 автомобілів, які найдовше продаються в США
|№
|Модель
|Скільки днів продається
|Середня ціна, тис. $
|1
|Kia Rio
|219
|16,6
|2
|Mitsubishi Outlander Sport
|207.6
|25,4
|3
|Acura TLX
|196.2
|46,5
|4
|Nissan Murano
|167.7
|39,3
|5
|Alfa Romeo Giulia
|138
|46,2
|6
|Mitsubishi Eclipse Cross
|132.1
|27,9
|7
|Mercedes-Benz C-Class
|127.1
|48,2
|8
|Infiniti Q50
|123.3
|49,8
|9
|Nissan Titan
|116.3
|55,9
|10
|Chevrolet Bolt EV
|109
|35,4
Читайте також: