Поліція назвала улюблені автомобілі українських крадіїв: топ-10 моделей
Національна поліція оприлюднила список автомобілів, які найчастіше викрадають в Україні
Кількість викрадених автомобілів за перше півріччя поточного року помітно зменшилась. Але шанси знайти викрадений автомобіль усе одно залишаються близько 50%. Про це свідчать дані Національної поліції, які наводить видання Finance.ua.
За інформацією поліції, у 2020 році було вкрадено 4,5 тис. автомобілів. За перше півріччя цього року зафіксували 1,5 тис. крадіжок.
Найчастіше у 2021 році автівки викрадали у Харкові. А Київ опустився на четверту сходинку.
Що ж стосується конкретних моделей, топ-10 має наступний вигляд:
- Toyota Land Cruiser;
- Toyota Camry;
- Toyota RAV4;
- Lexus LX;
- Hyundai Tucson;
- Kia Optima;
- Kia Rio;
- Range Rover;
- Audi Q7;
- Volkswagen Tiguan.
Цікаво, що до «десятки» не потрапило багато вітчизняних бестселерів, які в Україні продаються тисячами. Так, наприклад, в топ-10 немає жодної моделі Renault, хоча Duster, Logan та Sandero постійно входять до числа найпопулярніших.
Немає у списку і Kia Sportage – найпопулярнішого автомобіля в Україні у 2021 році.
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