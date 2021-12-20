Поліція назвала улюблені автомобілі українських крадіїв: топ-10 моделей

Національна поліція оприлюднила список автомобілів, які найчастіше викрадають в Україні

Кількість викрадених автомобілів за перше півріччя поточного року помітно зменшилась. Але шанси знайти викрадений автомобіль усе одно залишаються близько 50%. Про це свідчать дані Національної поліції, які наводить видання Finance.ua.

За інформацією поліції, у 2020 році було вкрадено 4,5 тис. автомобілів. За перше півріччя цього року зафіксували 1,5 тис. крадіжок.

Найчастіше у 2021 році автівки викрадали у Харкові. А Київ опустився на четверту сходинку.

Що ж стосується конкретних моделей, топ-10 має наступний вигляд:

Toyota Land Cruiser;

Toyota Camry;

Toyota RAV4;

Lexus LX;

Hyundai Tucson;

Kia Optima;

Kia Rio;

Range Rover;

Audi Q7;

Volkswagen Tiguan.

Цікаво, що до «десятки» не потрапило багато вітчизняних бестселерів, які в Україні продаються тисячами. Так, наприклад, в топ-10 немає жодної моделі Renault, хоча Duster, Logan та Sandero постійно входять до числа найпопулярніших.

Немає у списку і Kia Sportage – найпопулярнішого автомобіля в Україні у 2021 році.