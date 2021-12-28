Названо найдорожчі автомобілі світу у 2021 році (фото)

Експерти назвали найдорожчі автомобілі, які було продано на аукціонах у 2021 році

Видання Classic Driver назвало найдорожчі автомобілі, які було продано на аукціонах у 2021 році.

Рекордсменом виявився McLaren F1. Суперкар 1995 року продали за $20,47 млн. Автомобіль доставили новим до Японії, де він і провів більшу частину життя.

Таку високу ціну можна пояснити унікальністю автомобіля. До того ж у суперкар мізерний пробіг – лише 390 км.

Машину віддали новому власнику разом з фірмовим набором багажу, документацією, інструментами та годинником TAG Heuer 6000, створеним спеціально для власників F1.

Другим став родстер Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione. Ця машина на торгах пішла за $10,84 млн.

Незадовго до продажу спорткар реставрували, він був пофарбований у відповідну історичному періоду триколірну ліврею, оснащений оригінальним двигуном та коробкою передач.

Третю сходинку зайняв Aston Martin DB4 GT Zagato 1962 року, проданий за $9,52 млн.

Інші учасники топ-10 розмістилися наступним чином: