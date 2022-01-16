Американці назвали найкращі автомобілі 2021 року (фото)

У США обрали легковий автомобіль, позашляховик та пікап року

Журі конкурсу «Автомобіль, кросовер та пікап року в Північній Америці» назвало переможців у трьох сегментах. Їх обрали зі списку, до якого входило 36 автомобілів, включаючи електрифіковані моделі.

Лідерами конкурсу стали машини, оснащені двигунами внутрішнього згоряння.

У номінації легковий автомобіль року перемогу одержала Honda Civic. Вона обійшла у голосуванні Volkswagen Golf у гарячих виконаннях GTI і R, а також електрокар Lucid Air. Останній був визнаний розкішним, але все ж до перемоги не дотягнув.

Члени журі відзначили, що Civic – доступний автомобіль, що поєднує в собі всі мислимі позитивні якості: комфорт, економічність, надійність і задоволення від водіння.

Ford Maverick - пікап року у США

Компактний пікап Ford Maverick боровся за перемогу з єдиним пікапом у арсеналі Hyundai, Santa Cruz, та електричним Rivian R1T. Модель Ford похвалили за широкий список стандартного обладнання, зручність та невисоку вартість, у той час як його суперники були названі надто дорогими та недостатньо енергоефективними.

Ford Bronco - SUV року у США

У сегменті SUV переможцем виявився ще один Ford – позашляховик Bronco. Він обійшов двох конкурентів із Кореї – Ioniq 5 та Genesis GV70.

Перемоги Bronco удостоївся, крім іншого, за багатий набір бортової електроніки, який можна порівняти з оснащенням більш дорогого Land Rover Defender.