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    Американці назвали найкращі автомобілі 2021 року (фото)

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    Honda Civic назвали автомобілем року у США - Американці назвали найкращі автомобілі 2021 року (фото)
    Honda Civic назвали автомобілем року у США
    фото з відкритих джерел

    У США обрали легковий автомобіль, позашляховик та пікап року

    Журі конкурсу «Автомобіль, кросовер та пікап року в Північній Америці» назвало переможців у трьох сегментах. Їх обрали зі списку, до якого входило 36 автомобілів, включаючи електрифіковані моделі.

    Лідерами конкурсу стали машини, оснащені двигунами внутрішнього згоряння.

    У номінації легковий автомобіль року перемогу одержала Honda Civic. Вона обійшла у голосуванні Volkswagen Golf у гарячих виконаннях GTI і R, а також електрокар Lucid Air. Останній був визнаний розкішним, але все ж до перемоги не дотягнув.

    Члени журі відзначили, що Civic доступний автомобіль, що поєднує в собі всі мислимі позитивні якості: комфорт, економічність, надійність і задоволення від водіння.

    Ford Maverick - пікап року у США
    Ford Maverick - пікап року у США

    Компактний пікап Ford Maverick боровся за перемогу з єдиним пікапом у арсеналі Hyundai, Santa Cruz, та електричним Rivian R1T. Модель Ford похвалили за широкий список стандартного обладнання, зручність та невисоку вартість, у той час як його суперники були названі надто дорогими та недостатньо енергоефективними.

    Ford Bronco - SUV року у США
    Ford Bronco - SUV року у США

    У сегменті SUV переможцем виявився ще один Ford – позашляховик Bronco. Він обійшов двох конкурентів із Кореї – Ioniq 5 та Genesis GV70.

    Перемоги Bronco удостоївся, крім іншого, за багатий набір бортової електроніки, який можна порівняти з оснащенням більш дорогого Land Rover Defender.

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    Теги: Honda авторинок Ford
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    Американці назвали найкращі автомобілі 2021 року (фото)