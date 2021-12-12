Японці придумали, як боротися з водіями напідпитку

Японські вчені розробили «розумне» крісло, яке вміє визначати, чи п’яний водій

Дослідники з Національного інституту передових промислових наук і технологій Японії створили «розумне» автомобільне крісло, яке вміє визначати, чи п’яний водій. Крісло оснащено датчиками, які визначають стан водія.

Датчики постійно збирають інформацію про водія – частоту серцевих скорочень і дихання, а також стежать за його станом і попереджують, якщо водій нахиляється в будь-який бік.

Цю технологію може бути використано у автомобілях наступного покоління. Такі автомобілі зможуть визначати погіршення стану водія та викликати швидку допомогу. Або ю блокувати рух автомобіля, якщо буде виявлено алкогольне сп’яніння.

Треба відзначити, що сучасні автомобілі вже навчилися відслідковувати стан водія. Але сьогодні системи покладаються виключно на камери, основна роль яких – стежити за обличчям і очима водія, аби виявити будь-які можливі ознаки сонливості. Більш просунуті системи також використовують зовнішні камери, які слідкують за тим, як автомобіль рухається, сигналізуючи, коли спостерігається коливання автомобіля.

Але японські дослідники стверджують, що всі ці системи мають серйозні недоліки, незалежно від того, використовують вони внутрішні чи зовнішні камери. Такі речі, як бруд або погана погода, а також повна темрява можуть зробити їх менш точними, наголошують вони.