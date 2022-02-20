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    Американці назвали найкращий електромобіль року. І це не Tesla

    На думку американців, Ford Mustang Mach-E - найкращий електромобіль року - Американці назвали найкращий електромобіль року. І це не Tesla
    На думку американців, Ford Mustang Mach-E - найкращий електромобіль року
    фото з відкритих джерел

    Американське видання Consumer Reports опублікувало рейтинг найкращих електромобілів року

    Consumer Reports – американське видання, що спеціалізується на дослідженні споживчих ринків – оприлюднило рейтинг найкращих виробників електрокарів.

    Головним сюрпризом цього року став той факт, що Tesla опустилася одразу на сім позицій. Це найгірший для марки результат за останні сім років.

    До того ж седан Model 3 більше не є лідером у рейтингу електрокарів – перший рядок у списку тепер займає кросовер Ford Mustang Mach-E, який експерти видання назвали значно менш проблемним та надійнішим.

    Крім того, перше місце електричному «Мустангу» забезпечили чудові характеристики. Враження експертів від «Тесла» погіршив штурвал на оновлених моделях, який вони назвали складним у використанні.

    Як розповів керівник відділу з тестування автомобілів Consumer Reports Джейк Фішер, експерти поскаржилися на випадкове натискання кнопок покажчиків повороту та звукового сигналу, відсутність традиційного селектора, а також примітивну систему моніторингу за станом водія. Її камеру можна було просто заклеїти.

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    Теги: Електромобілі кросовери Mustang Mach-E
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    Американці назвали найкращий електромобіль року. І це не Tesla