Перший електричний Mustang провалив «лосиний» тест (відео)

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E не пройшов тест на керованість

Видання km77.com провело черговий «лосиний» тест, в якому взяв участь електричний кросовер Ford Mustang Mach-E. Результат виявився незадовільним. Під час проходження «змійки» машину заносило. А вже на швидкості вище 73 кілометрів на годину Mustang Mach-E не міг впоратися з тестом, не зачепивши конуси.

«Лосиний» тест - це випробування на стійкість автомобіля під час різких маневрів. Наприклад, під час об'їзду перешкоди, що несподівано виникла на дорозі.

Експерти km77.com проводять тест на імпровізованій трасі з розставленими конусами, між якими машина повинна проїхати, не зачепивши їх. Хорошим результатом вважається, якщо автомобіль справляється із завданням на швидкості 75-77 кілометрів на годину.

Теоретично електрокари повинні проходити «лосиний» тест краще, ніж автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, адже у них нижче центр ваги, що позитивно впливає на керованість.

Насправді ж результати у електромобілів посередні. Наприклад, попередній електрокар, що був на тесті – Volkswagen ID.4 – проїхав «змійку» на швидкості 73 кілометри на годину, а вже на більш високих швидкостях йшов в занос.

Результат Tesla Model X - всього 70 кілометрів на годину.

Ford Mustang Mach-E проявив себе не краще. Водій, який керував кросовером, поскаржився на яскраво виражену недостатню обертальність і «слизьку» гуму (марка покришок не уточнюється), а при збільшенні амплітуди маневрів задню вісь машини заносило.