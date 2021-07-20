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    Перший електричний Mustang провалив «лосиний» тест (відео)

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    Ford Mustang Mach-E / Фото з відкритих джерел - Перший електричний Mustang провалив «лосиний» тест (відео)
    Ford Mustang Mach-E / Фото з відкритих джерел

    Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E не пройшов тест на керованість

    Видання km77.com провело черговий «лосиний» тест, в якому взяв участь електричний кросовер Ford Mustang Mach-E. Результат виявився незадовільним. Під час проходження «змійки» машину заносило. А вже на швидкості вище 73 кілометрів на годину Mustang Mach-E не міг впоратися з тестом, не зачепивши конуси.

    «Лосиний» тест - це випробування на стійкість автомобіля під час різких маневрів. Наприклад, під час об'їзду перешкоди, що несподівано виникла на дорозі.

    Експерти km77.com проводять тест на імпровізованій трасі з розставленими конусами, між якими машина повинна проїхати, не зачепивши їх. Хорошим результатом вважається, якщо автомобіль справляється із завданням на швидкості 75-77 кілометрів на годину.

    Теоретично електрокари повинні проходити «лосиний» тест краще, ніж автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, адже у них нижче центр ваги, що позитивно впливає на керованість.

    Насправді ж результати у електромобілів посередні. Наприклад, попередній електрокар, що був на тесті – Volkswagen ID.4 – проїхав «змійку» на швидкості 73 кілометри на годину, а вже на більш високих швидкостях йшов в занос.

    Результат Tesla Model X - всього 70 кілометрів на годину.

    Ford Mustang Mach-E проявив себе не краще. Водій, який керував кросовером, поскаржився на яскраво виражену недостатню обертальність і «слизьку» гуму (марка покришок не уточнюється), а при збільшенні амплітуди маневрів задню вісь машини заносило.

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    Теги: Електромобілі кросовери Mustang Mach-E
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    Перший електричний Mustang провалив «лосиний» тест (відео)