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    Автомобіль за ціною квартири: українцям озвучили ціни на новий електромобіль BMW

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    Електричний кросовер BMW iX - Автомобіль за ціною квартири: українцям озвучили ціни на новий електромобіль BMW
    Електричний кросовер BMW iX
    Фото: BMW

    BMW оприлюднила українські ціни на свій новий електромобіль – BMW iX

    В Україні стартували продажі чергового електромобіля. Цього разу на вітчизняному ринку дебютував преміальний електричний кросовер від BMW, який називається iX. Ціни на новинку стартують з 74,5 тисяч доларів. Приблизно стільки ж коштує середньостатистична двокімнатна квартира в Києві.

    На українському ринку BMW iX буде представлено у двох модифікаціях: xDrive40 та xDrive50.

    Потужність xDrive40 становить понад 300 кінських сил. До «сотні» такий кросовер розганяється приблизно за 6 секунд. А запас ходу на одній зарядці перевищує 400 кілометрів (за циклом WLTP).

    Стартова ціна цієї версії – 74,5 тисяч доларів.

    Інтер’єр електричного кросовера BMW iX
    Інтер’єр електричного кросовера BMW iX

    Модифікація xDrive50 оснащена силовою установкою потужністю понад 500 кінських сил. Вона розганяє електромобіль до 100 кілометрів на годину менш ніж за 5 секунд. Запас ходу складає більше 600 кілометрів.

    Стартова ціна xDrive50 в Україні – 92,6 тисяч доларів.

    Детально про технічні характеристики та оснащення BMW iX «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі BMW iX
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