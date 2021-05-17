Автомобіль за ціною квартири: українцям озвучили ціни на новий електромобіль BMW

BMW оприлюднила українські ціни на свій новий електромобіль – BMW iX

В Україні стартували продажі чергового електромобіля. Цього разу на вітчизняному ринку дебютував преміальний електричний кросовер від BMW, який називається iX. Ціни на новинку стартують з 74,5 тисяч доларів. Приблизно стільки ж коштує середньостатистична двокімнатна квартира в Києві.

На українському ринку BMW iX буде представлено у двох модифікаціях: xDrive40 та xDrive50.

Потужність xDrive40 становить понад 300 кінських сил. До «сотні» такий кросовер розганяється приблизно за 6 секунд. А запас ходу на одній зарядці перевищує 400 кілометрів (за циклом WLTP).

Стартова ціна цієї версії – 74,5 тисяч доларів.

Інтер’єр електричного кросовера BMW iX

Модифікація xDrive50 оснащена силовою установкою потужністю понад 500 кінських сил. Вона розганяє електромобіль до 100 кілометрів на годину менш ніж за 5 секунд. Запас ходу складає більше 600 кілометрів.

Стартова ціна xDrive50 в Україні – 92,6 тисяч доларів.

Детально про технічні характеристики та оснащення BMW iX «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.