ЗМІ викрили брехню сина Пєскова: «воював в Україні», поки його Tesla ганяла по Москві

Автомобіль Tesla Model X, власником якого до кінця березня 2023 року був син Пєскова, порушував правила 24 липня і 6 листопада 2022 року

ЗМІ оприлюднили докази того, що Микола Чоулз не брав участі у військових діях в Україні, як нещодавно про це заявляв

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, ніби син прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова воював в Україні. Водночас його автомобіль Tesla отримував штрафи в Москві. Про це пише «Медуза» з посиланням на російські телеграм-канали.

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Терорист Пригожин заявляв, нібито Пєсков сам відправив сина Миколу Чоулза воювати.

«З усіх моїх знайомих (вперше про це скажу) одна людина – Дмитро Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, який частину життя прожив в Америці, якщо не помиляюся, або в Англії, прийшов і каже: «забери його простим артилеристом», – сказав Пригожин.

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За його словами, Микола вступив у ПВК «Вагнер» під чужим прізвищем, однак не уточнив, під яким саме, адже воно нібито ще може знадобитися. Водночас сам син Пєскова заявляв, що отримав медаль «За відвагу» за неназваний «бойовий подвиг» в Україні.

Проте невдовзі ЗМІ виявили, що автомобіль Tesla Model X, власником якого до кінця березня 2023 року був Чоулз, порушував правила 24 липня і 6 листопада 2022 року. Це ймовірні дати його перебування в Україні.

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фото: росЗМІ

Як відомо, раніше авто, окрім Чоулза, використовував і його батько, Дмитро Пєсков. Попри те, що Чоулз продав авто, він продовжує володіти одним із двох полісів ОСЦПВ, оформлених на електрокар.

Крім того, чинні представники ПВК «Вагнера» зізналися, що Чоулза не бачили ні на Соледарському, ні на Бахмутському напрямках. А друзі та знайомі сина Пєскова говорять, що той не зникав на довгий час.

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Нагадаємо, що в Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова – Миколи Чоулза. Спочатку керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин розповів, що син Пєскова воював у нього у ПВК «Вагнера», що є неправдою.

Пізніше цю інформацію вирішив підтвердити політолог Сергій Марков. Він виклав фото сина Пєскова, який дає присягу. Однак на знімку можна впізнати сина Олексія Порошенка.