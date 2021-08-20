В Україні можуть зникнути з продажу популярні автомобілі

Популярні в Україні моделі автомобілів можуть зникнути з продажу через скорочення виробництва на заводах Toyota

Зовсім скоро в Україні можуть зникнути з автосалонів популярні моделі автомобілів Toyota. Причина – через брак комплектуючих японська компанія змушена скоротити виробництво на 40%.

Як повідомляє видання Autonews, скорочення виробництва торкнеться всіх 15 підприємств компанії. Вже у вересні 2021 року на домашніх виробничих лініях Toyota випустить на 140 000 автомобілів менше. За оцінками фахівців, з усіх конвеєрів марки зійде на 360 000 транспортних засобів менше запланованого обсягу.

У зв'язку з цим ринки США і Китаю не дорахувався близько 80 000 моделей. В Європу потрапить приблизно на 40 000 автомобілів менше. Тож логічно припустити, що виникнуть проблеми з наявністю автомобілів і в Україні.

За прогнозами фахівців, у вересні 2021 року Toyota випустить близько 900 000 транспортних засобів по всьому світу, що на 100 000 машин менше, ніж в аналогічний період минулого року, коли компанія тільки почала нарощувати виробничі потужності після першої хвилі Covid-19.

В Україні одразу дві моделі Toyota входять до топ-10 найпопулярніших автомобілів країни. Ба більше: кросовер Toyota RAV4 є вітчизняним бестселером. А Land Cruiser Prado – улюблений позашляховик українців.

Ще одна модель – Toyota Camry – є найпопулярнішим седаном бізнес-класу на державних тендерах, про що свідчить дослідження «Главкома».

Можуть виникнути проблеми і з поставками новесенького Toyota Land Cruiser 300, який нещодавно дебютував в Україні. Більше подробиць про новинку – за посиланням.