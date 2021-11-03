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    Будуть смажити шашлики? Харківська колонія купила мангал

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    Харківська колонія купила розкладний мангал - Будуть смажити шашлики? Харківська колонія купила мангал
    Харківська колонія купила розкладний мангал
    фото ілюстраційне

    Гроші на покупку витратять із коштів від господарської діяльності підприємства

    Холодногірська виправна колонія (№18) придбала розкладний мангал за 786 гривень. Інформація про це опублікована на порталі публічних закупівель ProZorro.

    28 жовтня колонія уклала договір на постачання розкладного мангалу розміром 400х270х170 із держпідприємством «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№18)».

    Згідно з документами, договір про закупівлю укладено без використання електронної системи закупівель. На мангал витратили 786 гривень із грошей від господарської діяльності підприємства.

    Поставити його мають до 31 грудня.

    Зазначимо, що на мангал такого розміру поміститься приблизно шість шампурів.

    До слова, Міністерство юстиції запускає послуги платних телефонних розмов і користування Інтернетом для ув'язнених.

    Теги: Харків гроші колонія ProZorro послуги
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    Будуть смажити шашлики? Харківська колонія купила мангал