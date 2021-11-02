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    Перше місто у світі відмовиться від автомобілів та шосе (відео)

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    У світі з'явиться перше місто без автомобілів та шосе - Перше місто у світі відмовиться від автомобілів та шосе (відео)
    У світі з'явиться перше місто без автомобілів та шосе
    Зображення з відкритих джерел

    У Саудівській Аравії з’явиться місто, де не буде ані автомобільних доріг, ані самих автомобілів

    Саудівська Аравія розпочала зводити нове місто – Неом. За задумом місцевої влади, новий населений пункт має повністю відмовитися від автомобілів та відповідної інфраструктури. Виключення не зробили навіть для електромобілів.

    Замість особистого транспорту у місті планують створити швидкісну підземну транспортну систему. У підземці 170 кілометрів – відстань між максимально віддаленими точками міста – можна буде подолати за 20 хвилин.

    Енергію місцеве метро отримуватиме з відновлюваних джерел.

    Судячи з зображень та відео, один край Неома упиратиметься у Червоне море. Інший – в гори. Посередині його також перетинатимуть гори.

    Загалом все місто буде розташоване вздовж однієї прямої лінії, яка матиме декілька «прошарків». Верхній призначений для життя, середній для обслуговування міста та підтримки його життєдіяльності, а найнижчий – транспортний.

    На об'єкті вже живе і працює понад 1,5 тис. будівельників. У 2021 році планують розміщення перших жителів. Тоді ж почнуть приймати й перших туристів. Весь проєкт оцінили у понад $500 млрд.

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    Теги: Саудівська Аравія автомобіль
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    Перше місто у світі відмовиться від автомобілів та шосе (відео)