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    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка

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    BMW X5 Hydrogen - BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW X5 Hydrogen
    Фото з відкритих джерел

    В 2022 році почнеться серійний випуск електричної версії кросовера BMW X5, яка працюватиме на водні

    Керівник концерну BMW Олівер Ципсе офіційно оголосив, що в 2022 році почнеться серійний випуск електричної версії кросовера X5, який працює на водневих паливних елементах.

    Прототип цієї машини був показаний ще в 2019 році. Водневі паливні елементи замінюють акумуляторні батареї. Електрика в них виробляється в результаті реакції водню з паливного бака і кисню.

    Такі машини швидко заправляються і перевершують стандартні електромобілі по запасу ходу. Однак водневих заправок в світі дуже мало, а сам водень коштує досить дорого.

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    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка
    BMW анонсувала свій перший автомобіль на водні. Як виглядатиме новинка

    Конструктори BMW віддали перевагу переробці в електромобіль бензинової машини замість того, щоб взяти за основу вже готову електричну модель. Нагадаємо, що в минулому році BMW представила електричний кросовер iX, який входить до добірки електрокарів, які цього року з’являться в Україні.

    Зараз електромобілі на водневих паливних елементах випускає Toyota, Honda і Hyundai, але всі вони мають дуже обмежені обсяги виробництва і продажів. Проте, ряд автовиробників, і BMW в тому числі, не відмовляються від ідеї на майбутнє.

    Цікаво, що декілька десятиліть тому в BMW експериментували над іншим видом водневих автомобілів. В них водень просто використовується як паливо для двигунів внутрішнього згоряння. Така схема дозволяє не перебудовувати виробництво, але ККД подібних машин нижче, ніж у водневих електрокарів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Електромобілі BMW X5
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