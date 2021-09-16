Дорожні монстри та «вбивці» Tesla. Названо найкрутіші «Запорожці» сучасності (відео, фото)

«Главком» зібрав добірку «Запорожців», які і у наш час можуть справити враження

Останній автомобіль власної розробки Запорізький автозавод випустив 2007 року. Це була «Таврія». Потім підприємство випускало легковики інших компаній. Хоча деякі з них теж носили назву ЗАЗ. Але були лише перелицьованими версіями іномарок.

Однак народна любов до «Запорожців» нікуди не поділася і сьогодні. Ентузіасти модернізують старі моделі. Ба більше, дехто досить вдало переводить старі ЗАЗи на електрику.

«Главком» вирішив зібрати найбільш гучні автомобільні проєкти на базі «Запорожців». До останніх ми умовно віднесли всі моделі ЗАЗа – «вухастого», «горбатого», «Таврію» і так далі. Ось що у нас вийшло.

Всюдихід

ЗАЗ-968 перетворили на справжній всюдихід, який може здолати майже будь-яку перешкоду.

Майстер встановив 2,5 літровий двигун з механічною коробкою передач, який раніше належав ГАЗ 3102. Завдяки потужному двигуну і відносно невеликій вазі автомобіля, цей позашляховик може подолати справжнє бездоріжжя.

Також умілець зазначив, що в ході доопрацювання «Запорожця» він встановив нові мости і підвіски від УАЗ, а також масивні шини.

Електрична «Таврія» на замовлення

Ентузіасти з Дніпра побудували власний електромобіль на базі вітчизняного ЗАЗ «Таврія». Електричну модель навіть поставили на облік.

На одному заряді «Козак» проїжджає 200 кілометрів. Повна зарядка від 220-вольтової розетки займає 6 годин. Зарядний порт сховали за люком бензобака.

Творці подбали й про безпеку. Батарею помістили в спеціальний металевий контейнер, який у випадку пожежі не дасть вогню розповсюдитися на інші агрегати. Крім того, від перегріву захищає спеціальна електроніка.

Електрокар вийшов настільки вдалим, що машину вирішили збирати на замовлення. Уже випущено п'ять екземплярів, плюс ще три на підході.

Дорожній монстр

В якості донора виступив ЗАЗ-965, який не підлягає відновленню, але в умілих руках майстра він перетворився в крутий хот-род з дизельним мотором.

Для проєкту використали кастомную раму, за рахунок якої передня частина кузова стала довшою. Весь цей простір займає чотиритактний дизельний двигун Д144 від радянського трактора Т-40М. Ніякого капота або крил, за якими ховався б мотор, немає. Тільки класична сітчаста решітка радіатора «на носі».

Якщо у американських хот-родів відсутність боковин носить скоріше декоративний характер, то у випадку з цим «Запорожцем» - це необхідність. Оскільки такий «солідний» мотор потрібно добре охолоджувати.

Потужність донорського двигуна вдалося збільшити за рахунок масивної турбіни. Вихлопну трубу теж запозичили у трактора. Агрегат працює в парі з механічною коробкою передач. Вона дісталася хот-роду від вантажівки ГАЗ-53.

Майже Bentley

Сучасна версія «Запорожця»

Влітку 2021 року дизайнер Олександр Шторм презентував сучасну версію українського «Запорожця». Дизайн автомобіля нагадує класичні люксові британські автомобілі марки Bentley. Хоча і деякі риси класичного «Горбатого» у новинки також лишилися.

За словами дизайнера, вартість оновленого «Запорожця» могла б бути не дуже високою.

Сучасна версія «Запорожця»

У сучасного «Запорожця» влита радіаторна решітка і дещо незвичний бампер. Чорний захист порогів вбереже машину від подряпин.

Логотип розташовано спереду і ззаду у елегантної машини. Автор проєкту розповів, що не хотів переборщувати з хромованими елементами, чим зараз грішать китайські і корейські виробники.

Сучасна версія «Запорожця»

В автомобіль при бажанні можуть поміститися чотири людини. Хромований багажник на даху має спеціальні кріплення для установки весел. Але такий «Запорожець» підійде не тільки любителям водних розваг.

Який двигун матиме новинка, невідомо. Але логічно було б зробити її електричною.

«Вбивця» Tesla

Саморобний електричний ЗАЗ-965 може обігнати у драг-рейсі (заїзд на чверть милі) Tesla Model S P85.

ЗАЗ має набагато швидший старт, ніж електромобіль компанії Ілона Маска, і йде швидше за нього до 100 км/год. Потім Model S стрімко обганяє «Горбатого». Але лише через те, що водій останнього відпускає акселератор – їхати на «Запорожці» з такою швидкістю небезпечно.

Електричного «горбатого» оснащено приводом від Nissan Leaf першого покоління. З його допомогою автомобіль досягає 100 км/год за 4,3 секунди, а чверть милі він проїжджає за 8,8 секунд.

Porsche з обличчям «Запорожця»

У Білорусі майстри дійсно перетворили Porsche на «Запорожець». Незвичайний проект гібрида виготовлений на основі Porsche Boxster S першого покоління та ЗАЗ-968.

Силова структура кузова збереглася від Porsche, як і салон, який виконаний з жовтими акцентами.

Автомобіль оснащено 3,2-літровим оппозитним двигуном потужністю 252 кінські сили, який працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

За паспортними даними, родстер розганяється до «сотні» менш ніж за 6 секунд, а максимальна швидкість складає 260 км/ч.