У Києві помітили незвичну «євробляху»: жовто-блакитну «Таврію» (фото)

У столицю на зліт шанувальників автомобілів ЗАЗ приїхала жовто-блакитна ЗАЗ «Таврія»

Днями в Києві відбувся зліт автомобілів ЗАЗ. Однією з його зірок стала незвичайна жовто-синя «Таврія». Але ще більш незвичайно те, що у авто німецькі номери.

Проте, даний екземпляр неможна назвати «євробляхою» у тому сенсі, до якого ми звикли. Цією «Таврією» володіють люди, які дійсно живуть в Німеччині. Її господарі – колекціонери Ірина Денис та Бернд Гартманн з міста Ханенбах, і у них є ще й «Запорожець».

Нагадаємо, зліт «Запорожців» відбувся у Києві 17 липня. Проводив захід Київський клуб любителів марки ЗАЗ.

Експозиція для глядачів тривала у самому центрі столиці – біля Палацу Спорту з 12-ї до 15-ї години, де зібралися кілька десятків автомобілів «Запорожець» всіх моделей.

Виставку автівок присвячено 20-річчю існування Київського клубу любителів марки ЗАЗ.

Перші автомобілі марки ЗАЗ-965 зійшли з конвеєра запорізького автомобільного заводу «Комунар» в 1960 році та вироблялися до 1969 року. За цей період автомобіль пережив модернізацію двигуна і змінив деякі деталі дизайну – вигин капота, повітропроводи моторного відсіку і розміщення бокових підфарників.