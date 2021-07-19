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    У Києві помітили незвичну «євробляху»: жовто-блакитну «Таврію» (фото)

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    ЗАЗ &laquo;Таврія&raquo; / Фото: topgir.com.ua - У Києві помітили незвичну «євробляху»: жовто-блакитну «Таврію» (фото)

    ЗАЗ «Таврія» / Фото: topgir.com.ua

    У столицю на зліт шанувальників автомобілів ЗАЗ приїхала жовто-блакитна ЗАЗ «Таврія»

    Днями в Києві відбувся зліт автомобілів ЗАЗ. Однією з його зірок стала незвичайна жовто-синя «Таврія». Але ще більш незвичайно те, що у авто німецькі номери.

    Проте, даний екземпляр неможна назвати «євробляхою» у тому сенсі, до якого ми звикли. Цією «Таврією» володіють люди, які дійсно живуть в Німеччині. Її господарі – колекціонери Ірина Денис та Бернд Гартманн з міста Ханенбах, і у них є ще й «Запорожець».

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    У Києві помітили незвичну «євробляху»: жовто-блакитну «Таврію» (фото)
    У Києві помітили незвичну «євробляху»: жовто-блакитну «Таврію» (фото)
    У Києві помітили незвичну «євробляху»: жовто-блакитну «Таврію» (фото)

    Нагадаємо, зліт «Запорожців» відбувся у Києві 17 липня. Проводив захід Київський клуб любителів марки ЗАЗ.

    Експозиція для глядачів тривала у самому центрі столиці – біля Палацу Спорту з 12-ї до 15-ї години, де зібралися кілька десятків автомобілів «Запорожець» всіх моделей.

    Виставку автівок присвячено 20-річчю існування Київського клубу любителів марки ЗАЗ.

    Перші автомобілі марки ЗАЗ-965 зійшли з конвеєра запорізького автомобільного заводу «Комунар» в 1960 році та вироблялися до 1969 року. За цей період автомобіль пережив модернізацію двигуна і змінив деякі деталі дизайну – вигин капота, повітропроводи моторного відсіку і розміщення бокових підфарників.

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    Теги: ЗАЗ Запорожець
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    У Києві помітили незвичну «євробляху»: жовто-блакитну «Таврію» (фото)