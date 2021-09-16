Презентовано сучасну версію ЗАЗ «Таврія» (фото)

Який вигляд могла б мати нова «Таврія»

Український дизайнер створив сучасну версію останнього українського автомобіля. За його задумом, нова «Таврія» має бути електричною

ЗАЗ «Таврія» представили у сучасному вигляді. Автор проєкту – український дизайнер Роман Прядко.

На думку дизайнера, нова «Таврія» має бути електричною. Кузов лишиться таким самим – хет беком, але з більш плавними рисами, ніж у класичної моделі.

Корму електромобіля автор прикрасив двома смугами світлодіодних ліхтарів, розділеними посередині чорною декоративною табличкою з написом Tavria. Назва моделі прикрашає і дверні пороги.

У задньому бампері – чорна пластикова вставка. У чорний пофарбовані колісні арки, окантовка скління й оригінальні колісні диски з жовтими акцентами в колір кузова.

На жаль, який вигляд матиме передня частина кузова електричної Tavria Nova, залишилося загадкою.

Ще один варіант нової «Таврії»

Раніше Прядко пропонував інший варіант «Таврії». Тоді дизайнер показав автомобіль збоку.

На минулому рендері Прядка, який він виклав у червні 2021 року, – впізнавана форма дводверного хетчбека, хіба що з більш аеродинамічним силуетом кузова. Збережені характерні чорні бампери, нахил лобового скла та багажника, форма колісних дисків. Натомість розмір коліс суттєво збільшений, на кузові видно нові виштамповки.