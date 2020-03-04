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    Авто

    Німці презентували люксовий електромобіль

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    BMW i4 Concept - Німці презентували люксовий електромобіль
    BMW i4 Concept

    BMW показала люксовий електричний седан, який буде конкурувати з Tesla Model 3

    Німецька BMW презентувала довгоочікувану новинку – електричний седан i4, який намагатиметься конкурувати з Tesla Model 3.

    Серед особливостей дизайну – велика фальшрадіаторна решітка, яка виконує декоративну функцію, камери замість зовнішніх дзеркал і особливі колісні диски, покликані знизити коефіцієнт аеродинамічного опору.

    Центральне місце в салоні займає вигнутий екран, ліва частина якого відведена під віртуальну панель приладів, а права - під мультимедійну систему. Судячи з фотографій інтер'єру, у BMW i4 практично відсутні фізичні кнопки. Виняток становить лише блок, розташований на центральному тунелі.

    Електрокар отрималв батарею ємністю 80 кіловат-годин і електричну установку потужністю 530 кінських сил, яка забезпечує розгін до «сотні» за чотири секунди.

    Запас ходу складає 600 кілометрів за циклом WLTP. Що можна порівняти з показниками вже заданої Tesla Model 3.

    У серійне виробництво BMW i4 піде у 2021 році. Можна припустити, що електромобіль буде презентовано і в Україні. Баварська компанія завжди відрізнялася тим, що ніколи не боялася виводи на український ринок найпередовіші свої моделі, які користуються обмеженим попитом.

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    на весь екран згорнути
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль
    Німці презентували люксовий електромобіль

    Електромобілі
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