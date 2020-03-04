Німці презентували люксовий електромобіль



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BMW i4 Concept

BMW показала люксовий електричний седан, який буде конкурувати з Tesla Model 3

Німецька BMW презентувала довгоочікувану новинку – електричний седан i4, який намагатиметься конкурувати з Tesla Model 3.

Серед особливостей дизайну – велика фальшрадіаторна решітка, яка виконує декоративну функцію, камери замість зовнішніх дзеркал і особливі колісні диски, покликані знизити коефіцієнт аеродинамічного опору.

Центральне місце в салоні займає вигнутий екран, ліва частина якого відведена під віртуальну панель приладів, а права - під мультимедійну систему. Судячи з фотографій інтер'єру, у BMW i4 практично відсутні фізичні кнопки. Виняток становить лише блок, розташований на центральному тунелі.

Електрокар отрималв батарею ємністю 80 кіловат-годин і електричну установку потужністю 530 кінських сил, яка забезпечує розгін до «сотні» за чотири секунди.

Запас ходу складає 600 кілометрів за циклом WLTP. Що можна порівняти з показниками вже заданої Tesla Model 3.

У серійне виробництво BMW i4 піде у 2021 році. Можна припустити, що електромобіль буде презентовано і в Україні. Баварська компанія завжди відрізнялася тим, що ніколи не боялася виводи на український ринок найпередовіші свої моделі, які користуються обмеженим попитом.