Акції автогіганта Nissan злетіли максимально за півстоліття: причина

Акції Nissan виросли максимально на тлі очікувань щодо злиття з Honda

Автоконцерни Honda та Nissan розглядають можливість злиття. Нова компанія стане третім за величиною автовиробником у світі. Акції Nissan на цьому фоні показали найбільший стрибок за останні 50 років, пише Bloomberg.

Акції японської автомобільної компанії Nissan Motor на торгах у середу, 18 грудня, злетіли на 24% – до 417,6 японської ієни. Це стало найбільшим денним приростом як мінімум за 50 років, пише Bloomberg. Журналісти вважають, що потенційне об'єднання Nissan з Honda Motor врятує японського автовиробника від фінансової кризи.

Так, виконавчий віцепрезидент Honda Сіндзі Аояма заявив, що компанія Honda розглядає кілька варіантів, включаючи злиття автовиробників, об'єднання капіталів або створення холдингової компанії, в рамках якої будуть працювати об'єднані підприємства. Він не уточнив, коли буде ухвалено потенційне рішення.

У Nissan заявили, що компанія має рік на спробу уникнути банкрутства.

Акції Mitsubishi Motors, яка є потенційним учасником угоди, також подорожчали – вони додали 20%, що стало найбільшим приростом із 2013 року.

Цінні папери Honda впали в ході торгів на 3% через побоювання інвесторів, що компанії доведеться рятувати Nissan. Злиття не принесе «ніяких короткострокових вигод» Honda, вважає старший аналітик Bloomberg Intelligence Тацуо Йосіда.

«З огляду на те, що Nissan отримає підтримку від сильнішого у фінансовому та операційному плані партнера, це можна вважати гарною новиною», – повідомила старший аналітик лондонської дослідницької компанії Pelham Smithers Associates Джулі Бут.

Об'єднання Honda і Nissan створить компанію вартістю $54 млрд із річним обсягом виробництва 7,4 млн автомобілів. Це зробить нову компанію третьою за величиною автомобільною групою у світі за обсягом продажів після Toyota та Volkswagen. За перші шість місяців року Honda, Nissan та Mitsubishi разом продали близько 4 млн автомобілів по всьому світу, що значно менше 5,2 млн, які продала Toyota.

Об'єднання дозволить цим двом компаніям протистояти Toyota як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку.

У листопаді один з топ-менеджерів концерну Nissan повідомляв виданню The Financial Times про те, що японська компанія залишила 12-14 місяців на пошук якірного інвестора, щоб запобігти банкрутству. Складнощі японців виникли після того, як французький концерн Renault вирішив скоротити свою частку в японській компанії.

У листопаді Financial Times писала, що компанія Nissan за рік може зникнути. Також стало відомо про те, що Nissan має намір звільнити близько 9 тис. співробітників по всьому світу, а також скоротити виробничі потужності на 20%.