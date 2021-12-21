Електромобілі Tesla втрачають запас ходу. Компанія повідомила про причину

На офіційному сайті Tesla повідомляється, що запас ходу Model 3 може бути на 12% менший від заявленого

В онлайн-магазині Tesla з’явилися нові електричні седани Model 3 із незвичною позначкою: «показник запасу ходу може бути на 12% нижчий через вік батареї». Тобто, фактично компанія зізналася, що оснащує нові машини старими акумуляторами, через що знижується і запас ходу. Про це повідомляє видання Electrek.

За даними журналістів, на нових Tesla Model 3 встановлено батареї 2017 року виробництва.

скріншот з сайту Tesla

Кілька покупців звернули увагу на незвичне попередження на сторінці товару: «Цей автомобіль був побудований з акумуляторним блоком, виготовленим ще у 2017 році. Хоча цей блок був абсолютно новим на момент збирання автомобіля, місткість елементів знизилася через їх вік, і ви можете очікувати на зниження дальності ходу до 12% у порівнянні з поточними виробничими характеристиками».

Причому жодної знижки на такі екземпляри не передбачено.

Редакція Electrek додає, що компанія Tesla не надає ніяких пояснень щодо цієї ситуації, та взагалі не приймає відповідних запитань від преси.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.