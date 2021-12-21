  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Електромобілі Tesla втрачають запас ходу. Компанія повідомила про причину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Tesla Model 3 оснащують старими акумуляторами - Електромобілі Tesla втрачають запас ходу. Компанія повідомила про причину
    Tesla Model 3 оснащують старими акумуляторами
    фото з відкритих джерел

    На офіційному сайті Tesla повідомляється, що запас ходу Model 3 може бути на 12% менший від заявленого

    В онлайн-магазині Tesla з’явилися нові електричні седани Model 3 із незвичною позначкою: «показник запасу ходу може бути на 12% нижчий через вік батареї». Тобто, фактично компанія зізналася, що оснащує нові машини старими акумуляторами, через що знижується і запас ходу. Про це повідомляє видання Electrek.

    За даними журналістів, на нових Tesla Model 3 встановлено батареї 2017 року виробництва.

    скріншот з сайту Tesla
    скріншот з сайту Tesla

    Кілька покупців звернули увагу на незвичне попередження на сторінці товару: «Цей автомобіль був побудований з акумуляторним блоком, виготовленим ще у 2017 році. Хоча цей блок був абсолютно новим на момент збирання автомобіля, місткість елементів знизилася через їх вік, і ви можете очікувати на зниження дальності ходу до 12% у порівнянні з поточними виробничими характеристиками».

    Причому жодної знижки на такі екземпляри не передбачено.

    Редакція Electrek додає, що компанія Tesla не надає ніяких пояснень щодо цієї ситуації, та взагалі не приймає відповідних запитань від преси.

    Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі Tesla
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Електромобілі Tesla втрачають запас ходу. Компанія повідомила про причину