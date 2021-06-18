Естонці показали безпілотні водневі маршрутки

В естонському місті Тарту запустять безпілотні шатли на водневому паливі

Естонський виробник автономних транспортних засобів Auve Tech і Тартуський університет розробили водневий безпілотний автобус, який пройшов випробування Департаменту шосейних доріг Естонії і отримав дозвіл на експлуатацію на дорогах загального користування з 5 липня.

Автобус-шатл призначений для перевезення до 8 пасажирів. Він позиціонується як рішення для поліпшення перевезень на останній милі. Автобус харчується від водневих паливних елементів, розроблених в Тартуському університеті. Цей транспортний засіб є автономним. Але в разі необхідності їм можна управляти дистанційно з віддаленого центру управління.

Генеральний директор Auve Tech Йоханнес Мосс говорить, що водневий автомобіль є екологічно чистою альтернативою особистим автомобілям. Побічними продуктами його роботи є тільки вода і тепло.

У той же час паливні елементи дозволяють прискорити зарядку, що дозволяє збільшити кількість робочих годин, підвищити ефективність і краще інтегрувати автономний транспорт в повсякденне життя.

Вперше водневий автомобіль буде представлений в Тарту 5 липня.

Джерело: ITC.ua