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    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки

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    Водневий безпілотний автобус - Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Водневий безпілотний автобус
    Фото: Auve Tech

    В естонському місті Тарту запустять безпілотні шатли на водневому паливі

    Естонський виробник автономних транспортних засобів Auve Tech і Тартуський університет розробили водневий безпілотний автобус, який пройшов випробування Департаменту шосейних доріг Естонії і отримав дозвіл на експлуатацію на дорогах загального користування з 5 липня.

    Автобус-шатл призначений для перевезення до 8 пасажирів. Він позиціонується як рішення для поліпшення перевезень на останній милі. Автобус харчується від водневих паливних елементів, розроблених в Тартуському університеті. Цей транспортний засіб є автономним. Але в разі необхідності їм можна управляти дистанційно з віддаленого центру управління.

    Генеральний директор Auve Tech Йоханнес Мосс говорить, що водневий автомобіль є екологічно чистою альтернативою особистим автомобілям. Побічними продуктами його роботи є тільки вода і тепло.

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    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки
    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки

    У той же час паливні елементи дозволяють прискорити зарядку, що дозволяє збільшити кількість робочих годин, підвищити ефективність і краще інтегрувати автономний транспорт в повсякденне життя.

    Вперше водневий автомобіль буде представлений в Тарту 5 липня.

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: громадський транспорт Електромобілі
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    Естонці показали безпілотні водневі маршрутки