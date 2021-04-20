Honda показала свій перший електричний кросовер

Компанія презентувала електромобіль Honda SUV e, яка близька до серійної версії

В лінійці Honda з’явиться електричний кросовер. Днями компанія показала концепт моделі, яка має стати серійною, – SUV e.

Зовні Honda SUV e нагадує кросовер HR-V третього покоління, який компанія представила в лютому 2021 року. Однак на відміну від бензинового побратима, електрокар отримав безліч світлодіодних джерел світла.

Крім передньої оптики і широких ліхтарів, кросовер прикрасили світлодіодними смужками під кромкою капота, на передньому бампері і порогах, а також світловим логотипом.

Honda SUV e

Японські фахівці поки не розкривають деталей інтер'єру, а також технічних подробиць новинки. Відомо, що електричний кросовер отримає нові програми Honda Connect третього покоління, яке дозволить електрокару дистанційно оновлювати прошивку.

Крім того, «розумна» технологія здатна розпізнавати голосові команди і здійснювати покупки в інтернеті під час руху.

Серійна версія Honda SUV e з'явиться навесні 2022 року. Щоправда, продаватися він буде лише в Китаї.

В Європі компанія також продає електричний хетчбек Honda e. Але в Україні його офіційно не презентовано.

Які електромобілі дебютують на українському ринку у 2021 році, дивіться за цим посиланням.