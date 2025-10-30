Головна Техно Авто
search button user button menu button

Honda зупинила виробництво автомобілів у Мексиці через брак китайських напівпровідників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Honda зупинила виробництво автомобілів у Мексиці через брак китайських напівпровідників
Компанія скорочує та тимчасово призупиняє виробництво на частині своїх північноамериканських заводів
фото: Honda

Причиною стала криза постачань після того, як Пекін заблокував експорт напівпровідників за кордон

Автоконцерн Honda зупинив виробництво автівок у Мексиці на невизначений термін. Причиною цьому став брак запчастин, який спровокувала суперечка Нідерландів і Китаю навколо виробника чіпів Nexperia. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nikkei.

Honda використовує стандартні напівпровідники Nexperia в деяких компонентах автомобілів, що поставляються партнерами японського концерну. У компанії запевнили, що «докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати наслідки» дефіциту, додавши, що виробництво мотоциклів на іншому заводі Honda в Мексиці не постраждало. Крім того, компанія повідомила Nikkei, що була змушена також скоротити випуск автомобілів на заводах у США та Канаді.

13 жовтня нідерландська влада прийняла рішення про націоналізацію заводу Nexperia, розташованого в Нідерландах. При цьому компанія належить китайській Wingtech. Уряд застосував закон «Про доступність товарів», щоб забезпечити доступ до чіпів в Європі в умовах зростаючої торговельної напруженості між США і ЄС, з одного боку, і Китаєм – з іншого.

Влада Китаю розкритикувала дії нідерландського уряду. Співробітникам китайського заводу Nexperia було наказано ігнорувати вказівки влади Нідерландів, а управління китайськими операціями виробника чіпів перейшло до рук менеджерів у КНР. Переговори між владою двох країн з питання контролю над Nexperia виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, у другій половині грудня 2024 року японські автогіганти Honda та Nissan підписали меморандум про взаєморозуміння щодо взаємної інтеграції бізнесу. Повідомлялося, що з серпня 2026 року Nissan та Honda стануть дочірніми компаніями, які перебувають у повній власності спільної холдингової компанії.

У лютому 2025 року Nissan Motors вирішила припинити переговори з Honda Motors. Японські автовиробники Honda та Nissan відмовилися від злиття в один автоконцерн, вартість якого становила б $60 млрд.  За їхніми словами, під час переговорів компанії зіткнулися з великою кількістю розбіжностей. Зокрема у керівництві Nissan не оцінили ідею стати дочірньою компанією Honda.

Читайте також:

Теги: Китай автомобіль Honda

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльтяни – не збираються бути цапом-відбувайлом
No Jews – No News. Кожен, хто цікавиться Ізраїлем, має це зрозуміти Авторська стаття
27 жовтня, 12:00
Які інтереси Китаю у війні України проти РФ?
Які інтереси Китаю у війні в Україні
28 жовтня, 15:10
Путін може втратити свою владу. Заберіть російського диктатора в Китай!
Путін може втратити свою владу. Заберіть російського диктатора в Китай!
9 жовтня, 10:04
База експериментального проєкту Burning Plasma Experimental Superconductive Tokamak (BEST)
Китай готується до запуску «штучного сонця» у 2027 році: деталі проєкту
Вчора, 13:08
Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
16 жовтня, 05:43
За свої досягнення він також був відзначений пам'ятною премією Альберта Ейнштейна
Пішов з життя лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
18 жовтня, 13:17
Китай допомагає Росії вбивати українців
Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні: деталі від розвідки
4 жовтня, 15:48
Китай провів навчання поблизу Тайваню перед зустріччю Трампа та Сі 
Китай провів навчання поблизу Тайваню перед зустріччю Трампа та Сі 
27 жовтня, 03:52
У Південній Кореї почалися переговори Трампа та Сі
Трамп назвав Сі «жорстким переговірником»
Сьогодні, 04:30

Авто

Honda зупинила виробництво автомобілів у Мексиці через брак китайських напівпровідників
Honda зупинила виробництво автомобілів у Мексиці через брак китайських напівпровідників
Криза автопрому Австрії: 10 тис. робочих місць під загрозою
Криза автопрому Австрії: 10 тис. робочих місць під загрозою
Прибуток компанії Porsche впав на 99%: що відбувається з легендарним брендом
Прибуток компанії Porsche впав на 99%: що відбувається з легендарним брендом
Найбільший російський автовиробник переводить робітників на підсобні роботи
Найбільший російський автовиробник переводить робітників на підсобні роботи
Tesla скорочує продажі другий рік поспіль: у чому причина
Tesla скорочує продажі другий рік поспіль: у чому причина
Які авто 2025 року краще не купувати: рейтинг
Які авто 2025 року краще не купувати: рейтинг

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua