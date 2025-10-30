Honda зупинила виробництво автомобілів у Мексиці через брак китайських напівпровідників

Причиною стала криза постачань після того, як Пекін заблокував експорт напівпровідників за кордон

Автоконцерн Honda зупинив виробництво автівок у Мексиці на невизначений термін. Причиною цьому став брак запчастин, який спровокувала суперечка Нідерландів і Китаю навколо виробника чіпів Nexperia. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nikkei.

Honda використовує стандартні напівпровідники Nexperia в деяких компонентах автомобілів, що поставляються партнерами японського концерну. У компанії запевнили, що «докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати наслідки» дефіциту, додавши, що виробництво мотоциклів на іншому заводі Honda в Мексиці не постраждало. Крім того, компанія повідомила Nikkei, що була змушена також скоротити випуск автомобілів на заводах у США та Канаді.

13 жовтня нідерландська влада прийняла рішення про націоналізацію заводу Nexperia, розташованого в Нідерландах. При цьому компанія належить китайській Wingtech. Уряд застосував закон «Про доступність товарів», щоб забезпечити доступ до чіпів в Європі в умовах зростаючої торговельної напруженості між США і ЄС, з одного боку, і Китаєм – з іншого.

Влада Китаю розкритикувала дії нідерландського уряду. Співробітникам китайського заводу Nexperia було наказано ігнорувати вказівки влади Нідерландів, а управління китайськими операціями виробника чіпів перейшло до рук менеджерів у КНР. Переговори між владою двох країн з питання контролю над Nexperia виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, у другій половині грудня 2024 року японські автогіганти Honda та Nissan підписали меморандум про взаєморозуміння щодо взаємної інтеграції бізнесу. Повідомлялося, що з серпня 2026 року Nissan та Honda стануть дочірніми компаніями, які перебувають у повній власності спільної холдингової компанії.

У лютому 2025 року Nissan Motors вирішила припинити переговори з Honda Motors. Японські автовиробники Honda та Nissan відмовилися від злиття в один автоконцерн, вартість якого становила б $60 млрд. За їхніми словами, під час переговорів компанії зіткнулися з великою кількістю розбіжностей. Зокрема у керівництві Nissan не оцінили ідею стати дочірньою компанією Honda.