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Honda та Nissan відмовились від злиття: Reuters проаналізувало причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Honda та Nissan відмовились від злиття: Reuters проаналізувало причини
Угода Nissan та Honda зазнала поразки
фото із відкритих джерел

Новий автоконцерн, вартість якого становила б $60 млрд, так і не запрацював

Японські автовиробники Honda та Nissan відмовилися від злиття в один автоконцерн, вартість якого становила б $60 млрд. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

За їхніми словами, під час переговорів компанії зіткнулися з великою кількістю розбіжностей. Зокрема у керівництві Nissan не оцінили ідею стати дочірньою компанією Honda.

Nissan та Honda вивчали варіанти співпраці, щоб скласти конкуренцію китайським виробникам електромобілів. В результаті злиття була б створена четверта у світі компанія за обсягом продажу автомобілів після Toyota, Volkswagen та Hyundai. Як повідомлялося у грудні минулого року, можливість приєднання до холдингу також обговорювала Mitsubishi, найбільшим акціонером якого є Nissan.

Тепер Nissan відкрита для співпраці з новими партнерами, одним із найімовірніших варіантів є тайванська компанія Foxconn, передають джерела видання.

Зазначається, що компанії Nissan не вдалося оговтатися від багаторічної кризи та управлінських потрясінь, спричинених арештом та відставкою колишнього глави компанії Карлоса Гона у 2018 році. Згідно з оголошеним у листопаді 2024-го планом реструктуризації, Nissan скоротить 9 тис. робочих місць, а також глобальні потужності на 20%.

Раніще стало відомо, що Nissan та Honda не об’єднаються в один концерн. Японські автогіганти припинили перемовини про злиття та скасували меморандум про взаєморозуміння, підписаний у грудні минулого року. 

Нагадаємо, японські корпорації Honda Motor і Nissan Motor вели попередні переговори про злиття у зв'язку з зростаючою конкуренцією з китайськими автовиробниками та нижчим, ніж очікувалося, споживчим попитом на електромобілі. 

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Теги: автопром бізнес Меморандум автомобіль Nissan Honda переговори

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