Трамп назвав Сі «жорстким переговірником»: перемовини почалися

Трамп сказав: «У нас буде дуже успішна зустріч, я не маю жодних сумнівів»

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном офіційно розпочалася на авіабазі Кімхе в Пусані, Південна Корея. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на західні ЗМІ.

На початку зустрічі Трамп висловив свою повагу до Сі, назвавши для себе «великою честю» бути з ним. «Ми проведемо деякі обговорення», – сказав Трамп. «Я думаю, що ми вже домовилися про багато речей, і ми домовимося про ще дещо просто зараз».

Президент США також підкреслив, що Сі Цзіньпін є «чудовим лідером великої країни» і додав, що вони матимуть «фантастичні стосунки протягом тривалого часу». «Для нас честь вітати вас з нами», – завершив Трамп.

Коли двоє лідерів увійшли до кімнати для переговорів, вони потиснули один одному руки, стоячи перед прапорами США та Китаю. Трамп сказав: «У нас буде дуже успішна зустріч, я не маю жодних сумнівів», але з жартівливим тоном додав: «Але він дуже жорсткий переговірник, а це недобре».

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

«Торговельні групи досягли базового консенсусу, і я готовий продовжувати співпрацювати з вами для створення міцної основи для двосторонніх відносин», – заявив Сі.

«Наші дві країни цілком здатні допомогти одна одній досягти успіху та процвітати разом», – додав Сі на початку переговорів. Він висловив готовність продовжувати співпрацювати з Трампом, щоб «побудувати міцну основу китайсько-американських відносин та створити здорову атмосферу для розвитку обох країн».

Наразі зустріч відбувається за зачиненими дверима без преси. Ймовірно, після закінчення переговорів Трамп та Сі вийдуть для спільного брифінгу, щоб оголосити ухвалені на переговорах рішення.

Як відомо, Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися вперше за шість років.