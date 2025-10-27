Китай провів навчання поблизу Тайваню перед зустріччю Трампа та Сі 

Своєю чергою Тайвань не зафіксував жодної незвичної активності китайських військ

Китай заявив, що група бомбардувальників H-6K здійснила політ поблизу Тайваню для проведення «навчань з протистояння». Ці маневри були оприлюднені китайськими державними ЗМІ за кілька днів до зустрічі між президентами США Дональдом Трампом та Китаю Сі Цзіньпіном, що відбудеться цього тижня на саміті в Південній Кореї. Про це пише Reuters, передає «Главком».

За повідомленням китайських військових, під час навчань відпрацьовувалися різні бойові сценарії, зокрема повітряні блокади та точні удари. Військові літаки, зокрема винищувачі J-10 і бомбардувальники H-6K, здійснили маневри в повітряному просторі та водах навколо Тайваню. Китайські ЗМІ наголошують, що ці навчання є частиною зусиль з перевірки боєздатності китайських сил та забезпечення національного суверенітету.

Своєю чергою Тайвань не зафіксував жодної незвичної активності китайських військ у своїх водах та повітряному просторі, за винятком регулярних патрулів.

Очікується, що на зустрічі між Трампом і Сі Цзіньпіном будуть обговорюватися питання торговельних відносин, але ситуація з Тайванем також може бути однією з тем переговорів.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що адміністрація Дональда Трампа не планує відмовлятися від багаторічної підтримки Тайваню, навіть у рамках торговельних переговорів із Китаєм.