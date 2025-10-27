Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай провів навчання поблизу Тайваню перед зустріччю Трампа та Сі 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Китай провів навчання поблизу Тайваню перед зустріччю Трампа та Сі 
Китай провів навчання поблизу Тайваню перед зустріччю Трампа та Сі 
фото з відкритих джерел

Своєю чергою Тайвань не зафіксував жодної незвичної активності китайських військ

Китай заявив, що група бомбардувальників H-6K здійснила політ поблизу Тайваню для проведення «навчань з протистояння». Ці маневри були оприлюднені китайськими державними ЗМІ за кілька днів до зустрічі між президентами США Дональдом Трампом та Китаю Сі Цзіньпіном, що відбудеться цього тижня на саміті в Південній Кореї. Про це пише Reuters, передає «Главком».

За повідомленням китайських військових, під час навчань відпрацьовувалися різні бойові сценарії, зокрема повітряні блокади та точні удари. Військові літаки, зокрема винищувачі J-10 і бомбардувальники H-6K, здійснили маневри в повітряному просторі та водах навколо Тайваню. Китайські ЗМІ наголошують, що ці навчання є частиною зусиль з перевірки боєздатності китайських сил та забезпечення національного суверенітету.

Своєю чергою Тайвань не зафіксував жодної незвичної активності китайських військ у своїх водах та повітряному просторі, за винятком регулярних патрулів.

Очікується, що на зустрічі між Трампом і Сі Цзіньпіном будуть обговорюватися питання торговельних відносин, але ситуація з Тайванем також може бути однією з тем переговорів.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що адміністрація Дональда Трампа не планує відмовлятися від багаторічної підтримки Тайваню, навіть у рамках торговельних переговорів із Китаєм.

Теги: Китай Тайвань США військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти в США ходять до школи без телефонів
Українка розповіла, як у американських школах карають за телефони
18 жовтня, 19:58
Путін чудово розуміє, що Трамп здатний на нестандартні рішення
Реальний шанс дотиснути Путіна
17 жовтня, 14:05
Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією до США
Вашингтон готує заборону китайським авіакомпаніям літати у США над Росією – Reuters
10 жовтня, 12:28
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
8 жовтня, 21:35
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Келлог: Усі повинні слухатися того, що каже президент
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
29 вересня, 07:26
ЄС збудує так звану «стіни з дронів», покликану захистити східний фланг НАТО від потенційної російської агресії
Європа нарешті прокидається: три ознаки від The Washington Post
28 вересня, 17:37
Чергова спроба Путіна, на свій манер переграти Карибську кризу
Карибська криза 2.0. Яку гру веде Путін
28 вересня, 11:05
Діамант отримав ім'я Вільяма, який святкував день народження
Американська родина знайшла алмаз під час прогулянки у парку
27 вересня, 08:27

Політика

Китай провів навчання поблизу Тайваню перед зустріччю Трампа та Сі 
Китай провів навчання поблизу Тайваню перед зустріччю Трампа та Сі 
МЗС України закликає США поновити санкції проти путінського посланця Дмитрієва
МЗС України закликає США поновити санкції проти путінського посланця Дмитрієва
Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
Прем'єр-міністр Баварії закликав скасувати виплати українським біженцям
Прем'єр-міністр Баварії закликав скасувати виплати українським біженцям
Губернатор Каліфорнії оголосив про намір балотуватись у президенти США
Губернатор Каліфорнії оголосив про намір балотуватись у президенти США
У Камеруні пройшли протести проти правління найстарішого президента: є загиблі
У Камеруні пройшли протести проти правління найстарішого президента: є загиблі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua