Ілона Маска побачили на новому електромобілі

Глава Tesla їздить на моделі, яка ще серійно не випускається

Ілона Маск випробовує свій новий електромобіль. Главу Tesla побачили на пікапі Cybertruck, який серійно ще не випускається. На електричному пікапі Маск приїхав на будівельний майданчик нового заводу Giga Texas.

Після візиту Маска в мережі з'явилися фотографії пікапа. У Cybertruck таке саме кермо у вигляді штурвала, як у оновленої Tesla Model S.

Cybertruck матиме штурвал замість керма

На початку 2021 року повідомлялося про завершення етапу проектування серійної версії Tesla Cybertruck. Інженери вже затвердили остаточний дизайн електропікапа, який може стати на конвеєр до кінця нинішнього року.

Однак на завод Маск приїхав все на тому ж передсерійному прототипі, який показали публіці ще в 2019 році.

Video from Snapchat, already looks like Mars!! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw — Savage (@bjteedj11) April 16, 2021

Також штурвал замість керма викликає питання, чи легально це взагалі. У Національному управлінні безпекою руху на трасах США не змогли визначити, чи відповідає таке кермо Федеральним стандартам безпеки транспортних засобів і звернулися до автовиробника за додатковою інформацією.

Свій перший пікап також презентувала Hyundai. І хоча він не електричний, модель вийшла дуже цікавою. Детально про неї – за посиланням.