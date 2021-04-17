  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Ілона Маска побачили на новому електромобілі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ілон Маск приїхав на завод на концепті електричного пікапа Tesla Cybertruck - Ілона Маска побачили на новому електромобілі

    Ілон Маск приїхав на завод на концепті електричного пікапа Tesla Cybertruck

    Глава Tesla їздить на моделі, яка ще серійно не випускається

    Ілона Маск випробовує свій новий електромобіль. Главу Tesla побачили на пікапі Cybertruck, який серійно ще не випускається. На електричному пікапі Маск приїхав на будівельний майданчик нового заводу Giga Texas.

    Після візиту Маска в мережі з'явилися фотографії пікапа. У Cybertruck таке саме кермо у вигляді штурвала, як у оновленої Tesla Model S.

    Cybertruck матиме штурвал замість керма
    Cybertruck матиме штурвал замість керма

    На початку 2021 року повідомлялося про завершення етапу проектування серійної версії Tesla Cybertruck. Інженери вже затвердили остаточний дизайн електропікапа, який може стати на конвеєр до кінця нинішнього року.

    Однак на завод Маск приїхав все на тому ж передсерійному прототипі, який показали публіці ще в 2019 році.

    Також штурвал замість керма викликає питання, чи легально це взагалі. У Національному управлінні безпекою руху на трасах США не змогли визначити, чи відповідає таке кермо Федеральним стандартам безпеки транспортних засобів і звернулися до автовиробника за додатковою інформацією.

    Свій перший пікап також презентувала Hyundai. І хоча він не електричний, модель вийшла дуже цікавою. Детально про неї – за посиланням.

    Теги: Електромобілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies