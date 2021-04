Ілона Маска побачили на новому електромобілі

Ілона Маск випробовує свій новий електромобіль. Главу Tesla побачили на пікапі Cybertruck, який серійно ще не випускається. На електричному пікапі Маск приїхав на будівельний майданчик нового заводу Giga Texas.

Після візиту Маска в мережі з'явилися фотографії пікапа. У Cybertruck таке саме кермо у вигляді штурвала, як у оновленої Tesla Model S.

Cybertruck матиме штурвал замість керма

На початку 2021 року повідомлялося про завершення етапу проектування серійної версії Tesla Cybertruck. Інженери вже затвердили остаточний дизайн електропікапа, який може стати на конвеєр до кінця нинішнього року.

Однак на завод Маск приїхав все на тому ж передсерійному прототипі, який показали публіці ще в 2019 році.

Video from Snapchat, already looks like Mars!! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw