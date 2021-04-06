Ісландці анонсували революційну батарею для електромобілів

Ісландський стартап обіцяє батарею, яка в декілька разів ефективніша за сучасні аналоги

Електромобілі зможуть проїжджати на одному заряді декілька тисяч кілометрів. Такий висновок можна зробити, ґрунтуючись на обіцянках Nanom, ісландського стартапу, який розробляє нову батарею для електромобілів.

Ісландці обіцяють збільшити ефективність батарей, як мінімум, в дев'ять разів. За словами представників стартапу, електромобілі з акумулятором Nanom зможуть проїхати всю територію США — від східного узбережжя до західного — на одному заряді.

Виходячи з цієї заяви можна розрахувати, скільки зможе проїжджати сучасний електромобіль. Наприклад, топова версія Tesla Model S на одній «заправці» здатна долати близько 660 кілометрів. Помножуємо цю цифру на дев’ять і отримуємо майже 6 тисяч кілометрів.

Звучить фантастично. Та навіть нереалістично, але будемо сподіватися, що ісландські дослідники знають, що роблять.

Представники Nanom запевняють, що винайшли спосіб, як багаторазово підвищити щільність енергії, яку можна зберігати в батареї.

«Якщо я беру візитну картку, то у мене є дві поверхні: лицьова і зворотна сторони. Але якщо я розшарую її на мільярд шарів, то отримаю поверхню розміром з кілька футбольних полів, оскільки буду використовувати не тільки дві сторони, але і все те, що знаходиться між ними. І ми можемо використовувати всю цю раніше невикористану площу для зберігання енергії», – так пояснив винахід компанії її генеральний директор Арманн Койіч.

За словами керівника Nanom, їх винахід має наступні переваги:

Можливість вже зараз інтегрувати технологію у виробництво, адже вона не потребує переоснащення виробничих ліній.

Батареї можуть бути вбудовані в матеріали, що використовуються для виготовлення автомобілів, кораблів і літаків. Тобто сам кузов машини може стати одним суцільним акумулятором. Це зменшить вагу автомобіля. А зменшення ваги призведе до зменшення витрат електроенергії. Таким чином автівка зможе працювати довше на одному заряді.

Матеріал або конструкція, які Nanom перетворює в батарею, міцні, не містять шкідливих хімікатів, екологічні та не вибухають при ударі.

Койіч зазначив, що Nanom уже готова до співпраці з великими постачальниками акумуляторів. Стартап створив пілотний проєкт, в якому електричний човен був сконструйований таким чином, що його корпус став батареєю. Результати показали, що 15 метрів корпусу такого типу мають такі ж показники накопичення енергії, як і п'ять автомобілів Tesla.

Джерело: 24 канал