Почали діяти нові правила отримання посвідчення водія: що змінилося

Відтепер охочим отримати водійське, спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС.

Відтак зі знаннями правил дорожнього руху та зі свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки можна починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом.

У відомстві вказують, що таке розмежування навчального процесу виглядає логічним і вводиться з огляду на світовий досвід. Мовляв, це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху.

Про теорію

На теоретичному курсі навчання людині треба опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується.

Після навчання заклад освіти формує свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ. Потім – іспит у територіальному сервісному центрі МВС, крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE.

Всі, хто успішно складає іспит, отримують свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання. Документ діятиме протягом одного року. Тобто, той, хто успішно склав теоретичний іспит має цілий рік на те, аби пройти практичний курс навчання.

За умови, якщо цей термін минув, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку.

Про практику

На практичному курсі треба навчитися керувати автівкою. Після його завершення – іспит. Складання практичного іспиту в автошколі обов’язкове.

Заклад освіти видаватиме свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинне протягом двох років.

Раніше зміна автошколи не передбачалася. Тепер же можна обрати з акредитованих навчальних закладів один для теоретичного навчання, а для практичного – інший.

Що робити тим, хто почав навчання до 24 липня?

Усі, хто до 24 липня розпочали підготовку, перепідготовку в автошколі й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, продовжують навчання, відповідно до старих норм і складають внутрішні іспити в автошколі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.

Раніше повідомлялося, що Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України змінює правила отримання водійського посвідчення задля зручності громадян.

Крім того, тепер у центрах надання адміністративних послуг можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби. Відомо й те, що нардепи хочуть дозволити судам відбирати автівки у п’яних водіїв.