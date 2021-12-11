Європа переходить на безпілотні автомобілі. Названо першу автономну модель

В Європі починають запроваджувати безпілотні автомобілі. Перший виробник отримав дозвіл на експлуатацію автономних машин

Безпілотні автомобілі стають реальністю. В Європі з’явився перший автомобіль, якому дозволено пересуватися в автономному режимі. Щоправда, за певних умов.

Першим безпілотником в Європі стане люксовий седан Mercedes S-Class, який оснащено системою Drive Pilot. Його оснащено автопілотом третього рівня – водій має право прибирати руки з керма.

Для безпілотного S-Class діятимуть наступні обмеження:

пересуватися можна лише спеціальними автобанами Німеччини (загальна протяжність – майже 14 тис. км);

швидкість пересування в автономному режимі – до 60 км на годину.

«Зі схвалення влади ми досягли прориву: стали першим виробником, який впровадив у серійне виробництво систему умовно-автоматизованого водіння в Німеччині», – відзначив член правління Daimler AG та Mercedes-Benz AG Маркус Шефер.

Дороги, якими зможе пересуватися безпілотний Mercedes, повинні бути заздалегідь нанесені на цифрову картку автомобіля. І в цьому підхід виробника до автономного керування радикально відрізняється від, скажімо, Tesla.

Drive Pilot покладається на лазерні далекоміри-лідери, камери, зовнішні мікрофони (щоб чути машини швидкої допомоги, що наближаються), і вдосконалену систему позиціонування (набагато більш досконалу і точну, ніж звичайний GPS).

Оснащені автопілотом машини отримають також резервну електросистему, яка у разі виходу з ладу будь-якої з основних систем збереже працездатність керування та гальм.

В автопілоті третього рівня, яким оснащено Mercedes S-Class, тримати руки на кермі і навіть дивитися на дорогу водієві не обов'язково. Система сама визначає ситуацію на дорозі. І якщо вирішить вирубатись, попередить про це заздалегідь.