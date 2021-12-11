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    Європа переходить на безпілотні автомобілі. Названо першу автономну модель

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    В Європі з'являться безпілотні автомобілі - Європа переходить на безпілотні автомобілі. Названо першу автономну модель
    В Європі з'являться безпілотні автомобілі
    фото: Mercedes

    В Європі починають запроваджувати безпілотні автомобілі. Перший виробник отримав дозвіл на експлуатацію автономних машин

    Безпілотні автомобілі стають реальністю. В Європі з’явився перший автомобіль, якому дозволено пересуватися в автономному режимі. Щоправда, за певних умов.

    Першим безпілотником в Європі стане люксовий седан Mercedes S-Class, який оснащено системою Drive Pilot. Його оснащено автопілотом третього рівня – водій має право прибирати руки з керма.

    Для безпілотного S-Class діятимуть наступні обмеження:

    • пересуватися можна лише спеціальними автобанами Німеччини (загальна протяжність – майже 14 тис. км);
    • швидкість пересування в автономному режимі – до 60 км на годину.

    «Зі схвалення влади ми досягли прориву: стали першим виробником, який впровадив у серійне виробництво систему умовно-автоматизованого водіння в Німеччині», – відзначив член правління Daimler AG та Mercedes-Benz AG Маркус Шефер.

    Дороги, якими зможе пересуватися безпілотний Mercedes, повинні бути заздалегідь нанесені на цифрову картку автомобіля. І в цьому підхід виробника до автономного керування радикально відрізняється від, скажімо, Tesla.

    Drive Pilot покладається на лазерні далекоміри-лідери, камери, зовнішні мікрофони (щоб чути машини швидкої допомоги, що наближаються), і вдосконалену систему позиціонування (набагато більш досконалу і точну, ніж звичайний GPS).

    Оснащені автопілотом машини отримають також резервну електросистему, яка у разі виходу з ладу будь-якої з основних систем збереже працездатність керування та гальм.

    В автопілоті третього рівня, яким оснащено Mercedes S-Class, тримати руки на кермі і навіть дивитися на дорогу водієві не обов'язково. Система сама визначає ситуацію на дорозі. І якщо вирішить вирубатись, попередить про це заздалегідь.

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    Теги: Mercedes Daimler
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    Європа переходить на безпілотні автомобілі. Названо першу автономну модель