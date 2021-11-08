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    Німецького автогіганта підозрюють у махінаціях з моторами. Назріває черговий дизельний скандал

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    Mercedes підозрюють у махінаціях з моторами - Німецького автогіганта підозрюють у махінаціях з моторами. Назріває черговий дизельний скандал
    Mercedes підозрюють у махінаціях з моторами
    фото з відкритих джерел

    Експерти стверджують, що знайшли у двигунах німецького виробника спеціальні пристрої, які впливають на показники шкідливих викидів

    Німецька некомерційна організація Deutsche Umwelthilfe оприлюднила звіт, який для Mercedes-Benz може стати початком нового скандалу з маніпуляціями показниками шкідливих викидів, пише видання «Техно 24».

    У звіті вказується, що німецький автовиробник використовує вісім спеціальних пристроїв у Mercedes-Benz E-Class з дизельним двигуном, який відповідає стандарту Євро-6. Ці пристрої раніше були невідомі. Вони значно занижували показники викидів оксиду азоту.

    У звіті йдеться про Mercedes-Benz E 350d 2016 року випуску з дизельним двигуном OM642. У ньому було виявлено шість пристроїв, пов’язаних із SCR каталітичного нейтралізатора, а ще два – з системою рециркуляції вихлопних газів автомобіля.

    Ці пристрої були визнані незаконними, оскільки вони, нібито використовувалися для викривлення результатів під час лабораторних замірів викидів. Повідомляється, що фактичні викиди оксиду азоту на 500% перевищують законодавчу межу.

    У звіті сказано, що один із пристроїв «значно зменшує кількість введеного AdBlue, який терміново необхідний для нейтралізації оксидів азоту в каталітичному нейтралізаторі SCR». AdBlue розкладає дизельні вихлопні гази, змінюючи їх склад.

    З іншого боку, Федеральне управління автомобільного транспорту Німеччини заявило, що йому відомо про пристрої і вони не вважаються незаконними, повідомляє німецьке видання Automobilwoche.

    У 2018 році Daimler довелося відкликати майже 800 тис. автомобілів моделей Mercedes-Benz GLC та C-Class у Європі через аналогічний скандал. Тоді влада виявила щонайменше п'ять незаконних пристроїв в автомобілях з дизельним двигуном, які нібито використовувалися автовиробником для обману суворих правил викидів для дизельних авто у в Європі.

    У 2020 році автовиробник повинен був заплатити близько $2,8 млрд за врегулювання цивільних та екологічних претензій щодо контролю викидів дизельних двигунів у близько 250 тис. автомобілів лише у Сполучених Штатах.

    Німецький автовиробник залишається непохитним у своїй позиції, заявляючи, що вказані у звіті пристрої є цілком законними.

    «Ми вважаємо, що їх не слід оцінювати як незаконні пристрої у складі надзвичайно складної системи контролю викидів», – сказав представник Mercedes-Benz британському виданню Autocar.

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    Теги: Mercedes Daimler
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    Німецького автогіганта підозрюють у махінаціях з моторами. Назріває черговий дизельний скандал