Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)

Німецьке ательє Brabus побудувало найшвидший у світі кросовер на базі Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

Brabus – відоме німецьке ательє – презентувало найшвидший у світі кросовер. Новинку побудували на базі розкішного Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe.

Інженери прокачали силовий агрегат до 900 кінських сил і 1050 Нм крутного моменту.

Першу «сотню» кросовер розмінює всього за 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 330 кілометрів на годину.

Салон прикрашено вишневим хромом і алюмінієм, сірою шкірою, алькантарою і вуглецевим волокном, але клієнти можуть вибрати для себе не настільки епатажний варіант.

Brabus планує випустити всього 25 таких кросоверів. Стартова вартість автомобіля – близько 380 тис. євро. Звичайний Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe коштує в Німеччині в 2,6 рази дешевше.