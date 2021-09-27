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    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)

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    Найшвидший у світі кросовер&nbsp;Brabus 900 Rocket Edition - Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Найшвидший у світі кросовер Brabus 900 Rocket Edition
    Фото: Brabus

    Німецьке ательє Brabus побудувало найшвидший у світі кросовер на базі Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

    Brabus – відоме німецьке ательє – презентувало найшвидший у світі кросовер. Новинку побудували на базі розкішного Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe.

    Інженери прокачали силовий агрегат до 900 кінських сил і 1050 Нм крутного моменту.

    Першу «сотню» кросовер розмінює всього за 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 330 кілометрів на годину.

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    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)
    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)

    Салон прикрашено вишневим хромом і алюмінієм, сірою шкірою, алькантарою і вуглецевим волокном, але клієнти можуть вибрати для себе не настільки епатажний варіант.

    Brabus планує випустити всього 25 таких кросоверів. Стартова вартість автомобіля – близько 380 тис. євро. Звичайний Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe коштує в Німеччині в 2,6 рази дешевше.

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    Теги: Mercedes кросовери
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    Презентовано найшвидший у світі кросовер (фото)