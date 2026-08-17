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Німеччина дозволила українцям обмінювати водійські права без іспитів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Німеччина дозволила українцям обмінювати водійські права без іспитів
Німеччина спростила обмін водійських прав для українців
фото: Unsplash (ілюстративне)

Нові правила поширюються на більшість категорій українських водійських посвідчень

Німеччина внесла Україну до переліку держав, водійські посвідчення яких можна обмінювати на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Відповідні зміни оприлюднено 17 серпня у Федеральному віснику Німеччини, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, новий порядок стосується українських посвідчень категорій: A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. Для їхнього обміну в таблиці не передбачено ані теоретичного, ані практичного іспиту.

Водночас документ передбачає окремі умови для деяких категорій. Перед видачею німецького посвідчення категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D або DE заявник має підтвердити відповідність вимогам щодо придатності до керування транспортом та зору.

Також у постанові зазначено, що українська категорія A1 відповідає німецькій категорії AM. Якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний і практичний іспити.

Крім того, постанова додає українську мову до переліку мов, якими у Німеччині дозволено складати теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення.

Документ також запроваджує спеціальний код 99.01 для посвідчення, яке видається замість втраченого або викраденого українського водійського посвідчення. Такий документ діятиме лише протягом періоду тимчасового захисту.

Постанова була підписана 12 серпня та оприлюднена 17 серпня 2026 року. Основні положення набирають чинності наступного дня після оприлюднення.

Для обміну посвідчення українцям необхідно звернутися до відомства з питань водійських прав (Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde) за місцем проживання. Там перевірятимуть документи заявника та його право керувати транспортними засобами відповідної категорії.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Латвія запровадила взаємне визнання та обмін українських водійських посвідчень без складання додаткових іспитів. Відповідна угода спростила процедуру для українців, які через повномасштабну війну вимушено перебувають у Латвії.

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Теги: Німеччина водій транспорт автомобіль

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