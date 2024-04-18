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Вікові обмеження на право на керування транспортними засобами. Роз'яснює МВС

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Вікові обмеження на право на керування транспортними засобами. Роз'яснює МВС
Для отримання посвідчення водія необхідно скласти теоретичний та практичний іспит
фото з відкритих джерел

Фахівці Міністерства внутрішніх справ роз'яснили, з якого віку надається право керувати транспортним засобом

Одна з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС – видача посвідчення водія вперше. Адже це дозволяє керувати транспортним засобом та легко і зручно пересуватись містом у справах чи у вихідні на відпочинок.

Лише з початку 2024 року, тобто за 3,5 місяці, було видано понад 57 тисяч посвідчень водія після складання іспитів, що свідчать про попит серед громадян на керування автівками. Про це інформує Головний сервісний центр МВС.

Одне з питань, яке найчастіше цікавить майбутніх водіїв, з якого віку надається право на керування. Це залежить від типу транспортного засобу. Отже, мінімальний вік, дозволений для складання іспитів на водіння й отримання посвідчення водія – 16 років для керування мотоциклом. 

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

Вікові обмеження на право на керування транспортними засобами. Роз'яснює МВС фото 1
  • 16 років – категорії А1, А;
  • 18 років – категорії В1, В, С1, С;
  • 19 років – категорії BE, C1E, СЕ;
  • 21 років – категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Порядок складання іспиту

Для отримання посвідчення водія, необхідно скласти спочатку теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Починаючи з листопада минулого року, кандидати у водії мають можливість як самостійно готуватись до теоретичного модуля, так і в автошколі. Для складання тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. 

Після успішного складання тестування, майбутній водій проходить практичну підготовку в акредитованому навчальному закладі та складає внутрішній практичний іспит. Далі – в  сервісному центрі МВС. 

Вікові обмеження на право на керування транспортними засобами. Роз'яснює МВС фото 2

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:  

  • паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);
  • медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;
    ідентифікаційний номер;
  • наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Звертаємо увагу, що упродовж 10 днів майбутні водії можуть оскаржити результати іспитів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходили екзаменацію. А отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів. 

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Талони доступні через функціонал е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС. Для зручності, кандидати у водії мають можливість отримувати сповіщення про вільні талони на практичний іспит. Для цього був створений чат-бот у телеграмі – ТалонБот. У разі наявності система автоматично надсилатиме повідомлення кожні 10 хвилин в телеграм. 

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

До слова, ЗСУ вилучатимуть в українців транспортні засоби.

Теги: транспорт водій автомобіль

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